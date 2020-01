Ha nincs fogadalom, elbukni sem tudjuk

Az új év kezdete arra készteti az embert, hogy új fogadalmakat tegyen. Persze olyanok is vannak, akik direkt nem erre az időszakra időzítik a nagy vállalásokat.

Ezt ne hagyja ki! Villámgyors partikaják, ha csak 30 perce van a készülődésre

Egy új esztendő új kezdetet is jelent, s mivel nem vagyunk egyformák, különbözőképpen éljük meg ezt az időszakot. Van, aki számára ez valóban új kezdetet jelent, mert másképpen szervezi az életét ezentúl. Többet mozog, kevesebb édességet fogyaszt, okosabban költekezik, kedvesebb lesz ismerőseivel.

Az újévi fogadalmaknak történelme van: eredete kétezer évnél is régebbre nyúlik vissza. A fogadalomtételt Julius Caesar indította el, a kezdet és a vég urának Janusnak tiszteletére, aki egyszerre néz vissza a múltba és a jövőbe. A fogadkozás is ilyen, hiszen az elmúlt évre visszatekintve eszmél rá sok ember a saját hibáira, amelyeket meg akar változtatni, helyre akar hozni.

Egy egyetemi felmérés szerint a legtöbben azt ígérik meg szilveszterkor, hogy az új esztendőben lefogynak, de 100 emberből csak nyolcan képesek arra, hogy betartsák, amit megfogadtak. Egy brit kutatás szerint is a többség elbukik, de az urak 22 százalékkal gyakrabban tartanak ki, ha apró lépésekre lebontva közelítenek céljuk felé. A nők esetében pedig az a titok, ha beszélnek a fogadalomról. Így ugyanis 10 százalékkal nagyobb az esélyük a sikerre.

Az általunk megkérdezett kaposváriak nem hisznek abban, hogy a szilveszter éjszakára időzített fogadalmak kitartanának. A legtöbben úgy vélekedtek, hogy ha változtatni akarunk az életünkön, azt nem kell dátumhoz kötni.