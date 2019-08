Ha sikerül megállapodni, elkerülhető a per a beázott iskolák ügyében

Az utolsó, rendkívüli közgyűlését tartotta a város képviselő-testülete csütörtökön ebben az önkormányzati ciklusban.

Az utolsó negyedévben egymilliárd forinttal nőtt a költségvetés főösszege, vagyis 2019-ben 50 milliárd forint felett rendelkezett a város. Ebből az összegből több száz milliós tartalékot képeztek, amelyből futja az esetleges kárelhárításra is.

A jelen lévő ellenzéki képviselők, Pintér Attila (MSZP) és Kiss Tamás (Jobbik), arról érdeklődtek, hogy az egyes kaposvári iskolák beázásáért terhel-e valakit felelősség. Szita Károly polgármester a zárszavában arról számolt be, hogy az energetikai felújítást végző kivitelező megerősítette, hogy szeptember elsején megkezdődhet a tanítás a Toldi és a Gárdonyi iskolában, ahol már elkezdődött a takarítás. A tankerület és az önkormányzat dolgozói kétnaponta ellenőrzik a munkálatok állását. A kárfelmérés befejeződött, de a végeredményét még nem kapták kézhez. Szita Károly hozzátette: ha sikerül megállapodni a kivitelezővel, akkor nem kell bírósághoz fordulni a károk miatt.

A képviselők szavaztak a vízközmű szolgáltatás gördülő fejlesztési tervéről is, amelyet a minisztériumhoz nyújtanak be. Ezzel megoldást találhatnak a víz-és szennyvízvezetékek felújításának problémájára, amelyet eddig az unió nem támogatott. Vis maior kérelmet nyújtanak be a múlt szombati felhőszakadás miatt, amikor 28 perc alatt 42 milliméter eső zúdult a városra orkánszerű széllel.

A közgyűlésen megválasztották az októberi önkormányzati választásokra készülő helyi választási bizottság tagjait: Gálosi Vera, Dobos Pál, és ifj. Ozsváth Ferenc ügyvédeket, valamint a két póttagot: Varga Róbert nyugalmazott könyvtárigazgatót, és Csiba Ágotát, a Kaposvári Szakképzési Centrum kancellárját.