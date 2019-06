Hadüzenet az energiaitaloknak: vissza a kakaót a diákkézbe!

Tej, kakaó, karamellás tej, tea... Ezek az italok lassan eltűnnek a középiskolások reggeli választékából. A diákok inkább az energiaitaloknak szavaznak bizalmat, ám arról, hogy milyen veszélynek teszik ki magukat, talán sejtésük sincs.

Egy pohár tej, tiszta fej! Ki ne emlékezne a több mint húsz évvel ezelőtti reklámra? Ám napjainkban csupán a kisiskolásokat lehet megnyerni egy pohár iskolatejre. Ez tűnt fel egy középiskolai tanárnak is, aki úgy döntött: hadat üzen az energiaitaloknak.

– Nap mint nap azt látom, hogy a diákok reggelente energiaitallal a kezükben érkeznek az iskolába, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne – mondta Baloghné Bíró Mária, aki beleásta magát a káros hatásokról szóló szakirodalomba is, miután egy közeli ismerőse komoly egészségkárosodást szenvedett egyévnyi energiaital-fogyasztás után.

– A sok cukor mellett, taurint és koffeint tartalmaznak, ám a gyerekek nem olvassák el a termékeken az apró betűs részt, a legtöbb esetben a szülők nem is tudják, mire megy el az uzsonnapénz. Normális esetben a tizenévesek kávét és kólát sem ihatnának, de ezeket, az édes ízükkel csalogató energiaitalokat már a tíz-tizenkét évesek is fogyasztják, mert semmi nem korlátozza meg ebben őket. Alkoholt és cigarettát csak tizennyolc év felett, és személyi igazolvánnyal vásárolhatnak, nem értem, ezt miért nem szabályozzák – tette hozzá a pedagógus, aki az iskolákban elhelyezett kávéautomaták létjogosultságát is megkérdőjelezi, csakúgy, mint azokét az óriásplakátokét, amelyek a „pörgetőket” reklámozzák.

– A szívet súlyosan károsíthatja – mondta Várszegi Csilla, az INDÍT Közalapítvány pszichiáter szakorvosa. – Talán nem is függőség, inkább abúzus alakul ki, az energiaitalokkal kapcsolatosan a nem megfelelő, túlzásba vitt használatuk miatt – mondta a pszichiáter, aki példaként hozta fel a bulikat, amelyeken a fiatalok az álmosító alkohol után duplán dolgoztatják meg szervezetüket az energiaitallal.

– Ez egy ördögi kör. A gyerekek megisszák reggel, hogy el tudjanak menni iskolába, majd felpörögnek ettől a stimuláló szertől. A suliban szédülnek tőle, és a szívük is gyorsabban ver, majd hirtelen leesik a vércukorszint, így akár el is alhatnak napközben, vagy délután, majd ismét jön a következő adag, hogy a világhálón élhessék közösségi életüket akár éjjel kettőig is… – mesélte tapasztalatait Illés Beáta, iskolavédőnő.

– Előfordult már, hogy mentőt kellett hívni, mert szédült és gyorsan vert a szíve a diáknak – mondta a védőnő. Hozzátette: ilyenkor talán az a legjobb, ha vízzel itatjuk a fiatalt, hogy híguljon és hamar kiürüljön a szervezetből a koffeines ital, amely nem csak a szívet, az emésztőrendszert is ugyanúgy károsíthatja, mint a túlzásba vitt alkoholfogyasztás. Ennek szeretné elejét venni Baloghné Bíró Mária is, aki tervezi: jövő tanévben kampányt indít. Első lépésként kiállítást, és osztályfőnöki órákat tartana a témában, ám az sem kizárt, hogy minisztériumi hatáskörbe vinné a problémát.

Az osztály fele biztos pörgeti magát

– Szerintem a gyerekek felét érintheti a probléma – mondta Illés Beáta, iskolavédőnő. Az L-karnitin, taurin és magas koffeintartalmú energiaital hatásaként ugyan sokáig fent tudnak maradni éjjel, utána azonban csak keveset alszanak reggelig. Mivel a szervezet regenerációja a mély alvásnál kezdődik, a csupán néhány órás pihenésük alatt ez a pozitív hatású élettani folyamat nem következik be. A délutáni és napközbeni alvás pedig nem nyújtja ugyanezt a hatást. Nem csoda, ha a szervezet kimerül. A vese, a hasnyálmirigy, a máj…, mind-mind felmondják a szolgálatot. Már az energiaitalok lebontása is terhet ró a szervezetre. A védőnő azt javasolja, inkább igyanak valódi zöld teát.