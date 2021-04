Hagyma és retek hódított a Nagypiacon

„Hagymát eszünk hagymával!” Kabos Gyula közismert mondata jutott eszünkbe, bárhová néztünk a kaposvári Nagypiacon tett pénteki beszerző körútunkon.

A hagymások illata és látványa is meghódították a standokat és a vásárlókat. Még mindig kapható a medvehagyma, amelynek csokráért 200-250 forintot kérnek, de az igazi, nagy és illatos halmokat a zsenge zöldhagyma csokraiból rakták az árusok, amelyért 200-300 forintot kértek. Mintha nemzeti ünnepre készülne a piac, a hagyma zöld-fehér színét a piros retek teszi teljessé, amelyből az egészen aprótól a gyerekökölnyiig valamennyi méret megtalálható volt a standokon.

Legtöbbjét 300 forintért kínálták a roppanós reteknek. Szinte összefut az ember szájában a nyál, egy igazi zsíroskenyérre, amelyen a tavasz zsenge kínálata szerepel. A zsíros kenyér viszont kacsazsírból a legfinomabb, amelyhez 2199 forintért szereztük be a kacsacombot. A tavaszi piacpirosításhoz már megjelent a fűtött üvegházból származó magyar eper is, amelyet egyelőre aranyárban mértek 4500-ért. A megkésett húsvéti fagyok ellenére, palántáiból is megkezdődött a kínálat.

A folytontermőből hat tő 2500-ért talált gazdára, de volt a kínálatban kettőszáz forintos ajánlat is, és balkonládába való, csüngő eperpalánta, háromezerért. A hagymások táborát erősítették a látványra játszó nárciszok, amelyekből egyre több fajta jelent meg a standokon. Már van tulipán is, amelynek szála száz forintba került. A piacon salátaszezon van, de már újkrumplit, kovászolni való uborkát, és zsenge kelkáposztát is kínál a tavasz.