Hagyományőrző találkozón ropták a somogyi táncosok

A koronavírus-járvány miatt négy hónap csúszással szombaton rendezték a 12. somogyi hagyományőrző tánctalálkozót, melynek az Agóra adott otthont. Az aulában első alkalommal szervezték meg a KultPiacot, ahol őstermelők, kézművesek kínálták portékáikat.

– Felesleges számolgatni a kalóriákat, a lényeg, hogy valódi gyümölcs íze legyen a lekvárnak – mondta egy asszony barátnőjének, amikor szemügyre vették a felhozatalt. Tekintettel a helyzetre, mindenki szájmaszkban lépett az aulába, s a tánctalálkozó előtt épp elég idő jutott a terepszemlére.

– Málna valamint gyömbéres-szedres dzsemet is vettek már – jegyezte meg Simon György kutasi lekvárkészítő. – Okos gondolat, hogy a termelők és a vásárlók ilyen környezetben is találkozhatnak. Az árusok minőségi portékát hoztak, s aki nálam vásárol, az biztos lehet: jó gyümölcsből készült a lekvár.

Horváth Zsolt József zselickislaki méhész pultjánál ízlésesen elhelyezett mézesüvegek várták a látogatókat. Sláger volt a galagonyás repcekrémméz, s a 49 éves férfi nemcsak mézzel, jótanáccsal is szolgált. Azt mondta: bár az idei szezon a rossz időjárás miatt csapnivaló eredménnyel zárult, a következő hónapokban folyamatosan számít vásárlókra. Különösen most fontos az immunerősítés, a méz, mint mondta, csodálatos termék. Ha tudatosan fogyasztjuk, sok bajt megelőzhetünk. A kisgyermekes szülők nagy örömére vásárfiából is jókora kínálat volt: az apróbbak textil rókát, csacsit vagy épp babát kérhettek, a nagyobb lányok fülbevalóval, nyaklánccal kacérkodtak. Ezalatt egymás után érkeztek a megye minden részéből a tánccsoportok.

– Nagyon vártuk ezt a pillanatot – mondta Rónai Balázs, a somogyi néptáncszövetség ügyvivője. – A koronavírus-járvány miatt május helyett most rendezhettük meg a 12. hagyományőrző találkozónkat, melyet Kövesdi Tibor emlékére hirdettünk meg. Ezúttal tíz csoport összesen 11 produkciót mutat be.

Színpompás ruhába öltözött táncosok, pergő ritmus és lenyűgöző koreográfia: a közönség nívós előadást láthatott az Agórában. A Somogy Zenekar húzta a talpalávalót, s többek közt kaposvári, szennai, lengyeltóti, balatonszárszói és balatonszentgyörgyi táncosokat hívtak meg. Az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola Csalafinta csoportját szólították elsőként a színpadra, produkciójukat nagy tapssal jutalmazta a közönség.

Kincsőrző kamaszok

– A néptánc sok mindent jelent számunkra – hangsúlyozta Rónai Balázs. – A mozgáskultúrán kívül kiváló alkalmat nyújt a meglévő baráti, közösségi kapcsolatok erősítésére, ugyanakkor fegyelemre, kitartásra is tanít a tánc. Öröm látni, ahogy a fiatalok évről-évre fejlődnek, s folyamatosan gyarapodik a tudásuk. A néptáncnak hallatlanul nagy szerepe van a hagyományőrzésben, közös értékeink átadásában.