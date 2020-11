Hajnalban érkezik eztán is a friss kenyér és tej

Műszak átcsoportosítás, kiszállítások újraszervezése és alapanyag raktározás: a somogyi élelmiszer-feldolgozók gyorsan reagáltak a bejelentett intézkedésekre. Az éjszakai kijárási tilalom miatt már osztják a munkáltatói igazolásokat.

Műszakátcsoportosítás, kiszállítások újraszervezése és alapanyag-raktározás: a somogyi élelmiszer-feldolgozók gyorsan reagáltak a bejelentett intézkedésekre. Az éjszakai kijárási tilalom miatt már osztják a munkáltatói igazolásokat. – A kiskereskedelmi forgalom vélhetően nő a következő időszakban – mondta Szommer Gábor, a kaposvári tejüzem kereskedelmi vezetője. – Ezzel párhuzamosan a hotel, étterem, közétkeztetés szegmensben csökkenés várható. Már elkészültek azok a tervek, amelyek segítségével folytatjuk a további termelőmunkát.

A 220 dolgozót foglalkoztató kaposvári cégnél hetente csaknem 900 ezer liter tejet dolgoznak fel. A műszakátszervezésen kívül a dolgozók átcsoportosításával is számolnak. Ez azt jelenti, hogy akik eddig ötliteres tej, tejföl vagy túró töltőgépek kezelésével foglalkoztak, azok a munkások egy literes, illetve poharas termékek készítésére állhatnak át. Szommer Gábor azt mondta: a kiskereskedelmi gyártás várható erősödésével egyik napról a másikra átalakulhat a gépek működése. Így az a berendezés, amelyik a hónap elején még nyolc órán át üzemelt, hamarosan akár 16 órán át gyártja a terméket vagy a korábbi 16 helyett 24 órás műszakban használják. S bizonyos gyártási napokon a nagy kiszerelésű termékekhez használt berendezések az eddigi nyolc, illetve 16 óra helyett jóval rövidebb ideig dolgoznak. A kereskedelmi vezető kiemelte: felkészültek a változásokra, s az aktuális megrendelés függvényében dolgoznak.

– A malomipar biztosított a folyamatos lisztutánpótlásról – mondta Tóth Tamás, a kaposvári Deseda Pékség Kft. ügyvezetője. – Hetente csaknem 35 mázsa lisztet használunk fel, s a biztonság érdekében 3-4 napra elegendő tartalékunk is van. A munkafolyamatokat megterveztük, s mivel alapélelmiszer-előállító üzem vagyunk, döntő a termelés folyamatos biztosítása. Dolgozóinknak már korábban kiosztottuk a munkáltatói igazolásokat.

Kaposváron kívül 15 környékbeli falut lát el a sütöde, két teherautóval 40 boltba szállítják a friss árut. A csomagolt, szeletelt készítmények készítését általában délután ötkor kezdik, a friss kenyér sütését éjfél körül indítják, eközben a péksütemények gyártásával is foglalkoznak. Az első rakománnyal teli teherautó éjjel fél háromkor rajtol, Mezőcsokonyán és Hetesen kívül Somogysárdra viszik az árut. Tóth Tamás megígérte: a következő napokban is lesz friss kenyér, ropogós kifli, sőt mézes krémes is.

Hatta József, a Kapos Coop Zrt. kereskedelmi vezetője azt mondta: a cégvezetés kedden egyeztetett a változásokról. A társaság 58 üzletet működtet, 150 dolgozót alkalmaz, s naponta 4-5 ezer vásárlót szolgálnak ki. – A tej, kenyér, zöldség-gyümölcs szállítók hajnalban érkeznek – közölte. – A legtöbb üzletünk hatkor nyit, a dolgozóknak előtte 15 perccel kötelező a megjelenés.