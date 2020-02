Hajózási technikus képzés Siófokon: Új tanítványok a fedélzeten

Második alkalommal indult el a hajózási technikus képzés Siófokon. A hét tanuló a gyakorlati képzést a Balatoni Hajózási Zrt. hajóin, az elméletit pedig a Siófoki Szakképzési Centrum Baross tagintézményében sajátítja el.

– A héten kezdődött el az oktatás, a tanulók között van két egyetemista is – mondta el Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárja. A 800 órás képzésből 320 óra az elméleti oktatás, 380 órában pedig gyakorlatot szereznek, májustól a nyári szezonban.

– A képzés ötletgazdája a Balatoni Hajózási Zrt., a szakképzett munkaerőhiányt próbáljuk orvosolni az együttműködésünkkel, a tavaly végzett fiatalok több mint fele a siófoki hajózási társaságnál helyezkedett el – jegyezte meg Szamosi Lóránt. Hozzátette: rendkívül magas színvonalú az oktatás, rutinos, tapasztalt hajóskapitányok oktatják a szakmára a fiatalokat, akik a hatósági matrózvizsgát is megkapják a képzés végeztével.

A Balatoni Hajózási Zrt. megkeresésünkre azt közölte: folyamatosan kihívásokkal kell megküzdeniük a munkaerőhiány tekintetében. A problémák megoldása érdekében 2019-ben indították el a hajózási technikus képzést közösen a Siófoki Szakképzési Centrummal.

Az oktatás keretében a résztvevők a hajó gépházában és fedélzetén zajló munkákkal egyaránt megismerkednek, elsajátítják a vízi közlekedés szabályait, megismerik a vízi utakat és az azokhoz kapcsolódó kikötői létesítményeket.

A tantervben szerepelnek a vízi útvonalak kotrásának tudnivalói, a hajó állagmegóvási, karbantartási és javítási feladatai is. A szakmai tárgyak mellett alapszintű német nyelvismeretet is szereznek, vízből mentést és elsősegélynyújtást is tanulnak majd a diákok. A tavalyi évben már 14 diák sikeresen elvégezte a hajós technikus képzést, többségük a társaságnál helyezkedett el.

Sokáig csak Pesten tanították

Hosszú évtizedek óta nem volt a Balatonnál hajós képzés, ezt élesztették nemrégiben újjá. A hajózási technikus szakképesítés korábban kizárólag a budapesti Magyar Hajózási Szakközépiskolában volt megszerezhető. A Siófoki Szakképzési Centrum tervezi, hogy a jövőben az alapképzésben, a nyolcadik osztályt végzetteknek is elindítják a hajózási technikus képzést. A mostani osztály októberben fog záróvizsgát tenni.