Hajtástól hangos a téli erdő

Puskalövésektől, hajtók kiabálásától, kutyaugatástól hangosak a somogyi erdők. A téli hónapokban számos vadászvendég érkezik a Zselicbe. Az idén azonban a járványhelyzetben kevesebb terelő vadászatot tudtak tartani és többségében magyar vadászok látogattak el Somogyba.

Sárga mellényes hajtók jellegzetes kiáltásától volt hangos a napokban a zselici erdőség több, vadászok által jól ismert területen. Kiképzett kutyáikkal próbálták a sűrű, bokros részekről kicsalogatni a vadat a tucatnyi vendégvadász elé. Az ebek alig várták, hogy a bezártság után újból szimatot foghassanak a sűrűben.

– Minden társas vadászat előtt egy balesetvédelmi oktatást tartunk kora reggel, majd kiosztjuk a lesállásokat és a térképet, ami segítségével tájékozódni tudnak – mondta el Halász Tibor, a Sefag Zrt. zselici vadászati ágazatvezetője. – Évente több száz német, belga, francia, osztrák vadász érkezik Somogyba, de a járványhelyzet miatt helyettük az ország minden tájáról új és visszajáró magyar vendégek érkeztek. Halász Tibor hozzátette: jellemzően vaddisznó került most is terítékre, ilyenkor esik el az éves terv nagyobb része. Gyérítésük a vadkár miatt is szükséges, illetve a populáció csökkentése miatt. A terelővadászatokon a vaddisznó mellett elejtettek gím- és dámszarvast, muflont, tarvadat, rókát és aranysakált is. Utóbbiból egyre több van a somogyi erdőkben, nagyon óvatos állat, nem könnyű elejteni. Ugyan február végéig tart a vadászati idény, de a Zselicben már január hónapban véget ér.

– Február elején már malacokat vezetnek a kocák a fák között, és a kutyák megzavarnák az állatokat, ezért minden évben január végén befejezzük a terelővadászatokat – mondta el Halász Tibor. Megjegyezte: a járványhelyzetben számos óvintézkedést vezettek be a vadászatok során. A reggeli eligazításon is maszkban voltak a résztvevők, valamint a gépjárművekben is, amelyekben mindössze két ember utazhatott.

Három hajtás alatt 120 disznó

– A mostani idényben magyar vendégek váltották a külföldi vendégeket nálunk – mondta el Udvaros Zoltán, a Földtulajdonosok és Természetbarátok Látrányi Vadászegyesületének elnöke érdeklődésünkre. Hozzátette: szakembereik mindent megtettek azért, hogy a hozzájuk érkezők jól érezzék magukat a járványhelyzetben is. Megjegyezte: a vendégvadászaik meglőtték a célként kitűzött mennyiséget, a három hajtáson százhúsz vaddisznó került terítékre. A nemzeti akciótervben a sertéspestis miatt a vaddisznóállomány további csökkentését rendelték el.

Fotók: Lang Róbert