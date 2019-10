Halászhálózatot szőttek a közmunkprogram végén

Közmunkásként kezdték, ma már egy szociális szövetkezetbe tömörülve dolgoznak a bárdudvarnokiak. Somogyban nem éppen szokványos módon, a halászatban jeleskednek. A sikeres vállalkozás azóta túlterjeszkedett a falu határain, a megyében másutt is bérelnek halastavakat, vállalnak bérhalászatot.

Tucatnyian, köztük több nő is, megfeszített erővel húzták közösen a hatalmas halászhálót hétfőn délelőtt a Petörke tavon. Egyszerre negyven mázsa hal akadhatott fenn – becsülte meg hétfőn délelőtt a tógazda, de később a kiemeléshez készülődve már azt látta, hogy hetven-nyolcvan mázsa is van a haltermés.

Erőt próbáló volt a mostani lehúzás, mert a kis lyukú háló alját az iszap tömítette. Hamar ki is melegedtek a munkások a verőfényes, szép őszi időben, de nem bánták. A munka alatt meglepő módon a háromkilós busák közül azért néhány idomított delfinként ugrott át a háló felett, s igyekezett nagyot csobbanva menekülni a szorult helyzetből

– Az őszi esőzések elmaradtak, emiatt néhány halastavon siralmas a helyzet, de mi nem panaszkodunk – mondta Kasza Pál, a Bárdudvarnoki Szociális Szövetkezet termelésirányítója. – A mennyiséggel sincs gond, mert korábban egy egyhektáros tóból negyvenkét mázsa halat szedtünk össze. A májusi hideg idő nem tett jót, lehetne nagyobb a hal, mert a pontyok átlag 2-2,5 kilósak, de vannak öt kiló körüli busák is. Elég sok amurunk, süllőnk van, no meg kétnyaras halaink továbbtenyésztésre szánva.

Orsós Zsolt két éve tagja a szociális szövetkezetnek. Magánemberként is horgászik a Petörkén, mert a helyi horgász­egyesület tagja. Szereti a lehalászást, bár fizikailag megterhelő egész nap húzni a hálót, cipelni a halakat. Sokat segít neki a szövetkezet, és annak is örül, hogy helyben kapott munkát, mert előtte Homokszentgyörgyön dolgozott a tehenészetben.

A szociális szövetkezet kilenc rászorulót foglalkoztat főállásban a településen, s közülük aki igényli, olcsóbban kaphatja meg a lehalászott halat – fűzte hozzá Kasza Pál, aki az Alföldön tanulta a szakmát. A bárdudvarnokiak közül sokan jöttek segíteni a lehalászásban. A szociális szövetkezet tagjai örülnek, hogy helyben kaptak munkát. De vannak távolabbi telephelyeik is, Kadarkúton és Mezőcsokonyán is bérelnek halastavat.

Hétfőn főként a helyi horgászegyesületnek adták el a halat, de Tapolcára is jutott belőle. Balla János, a Petörke-Völgyi Horgászegyesület elnöke elmondta: jó minőségű a szövetkezet hala, és inkább a saját falujukat támogatják a halvásárlással. Szerinte könnyű volt rávenni az embereket, hogy összeálljanak halászni, mert sok a rászoruló, és a tó szép fekvésű, jó vízminőségű, vétek lenne nem kihasználni.

Képzésekkel segítik a jelentkezőket

A szociális szövetkezet kapocs a közmunkaprogramok és a munkaerőpiaci elhelyezkedés között, és az alacsonyabb végzettségű munkavállalóknak akár hosszú távon is megoldást jelenthet – hangsúlyozta Mester Balázs, Bárdudvarnok polgármestere. A megélhetés mellett képzéseket is biztosítanak a tagoknak, néhányan most munkagépkezelői tanfolyamra járnak. Bárdudvarnok területén sok tó van önkormányzati tulajdonban, illetve kezelésben, innen jött a haltenyésztés ötlete. Egyre nagyobb sikereket érnek el vele, a hal ugyanis egészséges táplálék, s mindig van rá kereslet