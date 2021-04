Halasztanák még a hőn áhított iskolai találkozót

Április 19. már most megosztó dátumnak számít, mert amíg a kormány erre a napra javasolja az általános iskolák újranyitását, addig a pedagógusok és a szülők jelentős része korainak ítéli az intézkedést.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony több szélsőjobbos politikust pozícióhoz juttatott

Ellentétes szülői vélemények feszülnek egymásnak az utóbbi napokban a közösségi oldalakon. Míg az egyik tábor úgy véli, valóban elérkezett a nyitás ideje, addig a többiek arra hivatkozva, hogy a koronavírusos esetek száma nem látszik jelentősen csökkenni, féltik gyermekeik és a pedagógusok egészségét. Jelenleg egészséges gyermekek többsége tanul stabilan otthonról online, s bár abban mindenki egyetért, hogy a jelenléti oktatásnál nincs jobb, attól félnek, nagy árat kell fizetni, ha most nyitnak az iskolák és az ovik.

– A gyerekek és a kollégák is felvették a ritmust, amelynek köszönhetően az online oktatás sokkal jobban működik, mint egy éve – mondta Szabóné Kudomrák Zsuzsanna, a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója. – Közben pedig sem a gyerekek, sem fiatal szüleik nincsenek beoltva.

A főigazgató szerint a szülők a tagintézmény-vezetők felé kérvényt nyújthatnak be, ha egészségmegőrzési célból a gyermeket inkább továbbra is otthon tartanák. Arra azonban felhívta a figyelmet, hogy a jelenléti oktatás újraindításától kezdődően a szülőnek kell gondoskodnia az otthon maradó gyermek haladásáról a tanulmányokat illetően. – Összesen 250 óra igazolt hiányzás után pedig szóba jöhet egy esetleges év végi osztályozó vizsga – tette hozzá Szabóné Kudomrák Zsuzsanna. – Az elmúlt időszakban a szülők nagy többsége meg tudta oldani gyermekei elhelyezését. Információink alapján a Kaposvári Tankerület intézményeiben összesen 42 diáknak kértek felügyeletet az elmúlt pénteken, közülük csupán három fiatal tartózkodott a 12 kaposvári intézményben.

– Kezdettől fogva azt mondtam, hogy a gyerekek terjesztői a vírusnak – mondta Pavlovics György, házi gyermekorvos. – Korainak tartom az iskolák és óvodák nyitását. Még egy hónapot kellene kibírni. Annak ellenére, hogy a maszkviseléssel szinte megszűntek a szokásos légúti megbetegedések és az influenza, az elmúlt héten a praxisomban öt család betegedett meg Covid-tünetekkel. Az új vírus gyorsabban terjed, ha egy családban megjelenik, mindenkit megfertőz – tette hozzá a gyermekorvos. – Az éttermek szabadtéri teraszait még nem foglalhatjuk el, ezzel szemben a gyermekeknek öt-nyolc tanórát kellene egy légtérben eltölteniük. Ha egy megbetegszik közülük, az inkubációs szakaszban, amikor még nincsenek tünetei, végigfertőzheti a társait – tette hozzá. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a középiskolák zárása óta szinte nincsen a korosztályból beteg.

– Mosolyogtunk a távol keleti országokon, amikor a híradásokban évekkel ezelőtt azt láttuk, hogy maszkot viselnek járvány idején – hívta fel a figyelmet a maszkviselés hatékonyságára a gyermekorvos. – Egy éve még a WHO orvostudósai sem javasolták a maszkviselést, de most már elismert tény, hogy a vírus a levegőben terjed.

A gyermekek biztonsága az első, a tananyag még várhat

– November óta gyakorlatilag nem járt iskolába a kisebbik gyermekem sem, aki hetedikes – mondta el Gál Péterné, kaposvári édesanya. – Középiskolás testvérével együtt tanultak itthon önállóan. Eddig megúsztuk Covid nélkül, nem gondolnám, hogy pont ebben a helyzetben küldeném vissza az iskolapadba.

A több mint egy hónapja tartó online tanulás nálunk egyáltalán nem volt hatékony az elsős gyermekemnél, alig tud még olvasni, nagyon lassan haladnak matematikából is, mégis azt mondom, most az elsődleges feladat az élet védelme – mondta el Végh Orsolya, aki az elsős gyermeke mellett egy középiskolás és egy óvodás kicsit is nevel.

– Eddig kialakult egy jó napirendünk, ami viszont borulni látszik, ha úgy maradunk itthon, hogy megszűnik a napi kapcsolattartás a tanító nénivel.

Ha fele osztály úgy dönt, hogy beül az iskolapadba, a tanító nénit is nehéz helyzet elé állítják, hisz ő sem tud kettészakadni, online és élőben is kapcsolatot tartani – mondta el a marcali Juhász Ildikó, aki képes akár munkahelyén is felmondani, csakhogy gyermekét biztonságban tudhassa.