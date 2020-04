Halasztást kért Siófok az ipari park fejlesztésének befejezéséhez

Halasztást kért a Pénzügyminisztériumtól Siófok polgármestere az 1,6 milliárd forintos ipari park fejlesztés befejezéséhez.

Területi- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) nyert korábban támogatást Siófok, ipari parkja kialakításához. Az egymilliárd forintnyi önerőhöz 600 millió forintos TOP-forrást ítélt meg az irányító hatóság a balatoni város számára. Habár a döntés már megszületett, a területet is kijelölték a 65-ös számú főút mellett, de mostanáig láthatóan semmi sem történt. Csupán annyi, hogy Lengyel Róbert, Siófok polgármestere kéréssel fordult a Pénzügyminisztériumhoz, vagyis az irányító hatósághoz, hogy az a projekt befejezési időpontját 2020. december 31-ről 2022. szeptember 30-ra módosítsa. Megkérdeztük a városvezetőt, hogy mi indokolja az időpont-módosítást.

Lengyel Róbert szerkesztőségünkhöz eljuttatott írásos válaszában azt közölte: a város gazdasági helyzete az egészségügyi veszélyhelyzet okán labilissá vált. Hozzátette: az állam több száz millió forinttal kurtította meg a város éves bevételi terveit, ezzel szemben a védekezésben nem támogatta az önkormányzatot. – Ilyen bizonytalan helyzetben a legoptimálisabb egy ilyen nagy összegű, és a város költségvetését nagymértékben befolyásoló beruházás esetében, ha lehetőség van rá, halasztani – közölte a siófoki polgármester. Hozzátette: döntésének semmilyen politikai töltete nem volt.

A halasztás kérésének tényéről a Somogy Megyei Önkormányzat, mint a döntésben, végrehajtásban és a projektek monitoringozásában részt vevő szerv is értesült. A megyei önkormányzat jelen esetben a helyhatósággal konzorciumban működik együtt. – A projekt zöldmezős beruházásként indult, amelynek célja volt, hogy Siófok több lábon álljon – mondta kérdésünkre Szajcz Adrián, megyei közgyűlési alelnök.

– Amióta a támogatást elnyerte a város a projekt szakmailag eléggé döcög és lassan megy előre a többi hasonló somogyi fejlesztéshez képest. Az elmúlt időszakban és most is Witzmann Mihály képviselő választókörzetében támogatja a településeket és segít a polgármestereknek akik kérik, igénylik. A legtöbbször ez működőképes, sajnos Siófokon nem. Ezt jelen esetben is láthatjuk.

Ugyanis a honatya a megyei önkormányzattól értesült a módosítás iránti igényről. Witzmann Mihály csalódottságának közösségi oldalán is hangot adott, s lapunknak is elmondta: sajnálattal tapasztalta, hogy a városvezetés a megyével szemben a projekt állásáról nem tájékoztatta. Dacára annak, hogy a TOP-források elnyerése érdekében a politikus rengeteget lobbizott.

Ezzel kapcsolatban Lengyel Róbert azt közölte lapunkkal: „Nem tudok arról, hogy tájékoztatási kötelezettségem lenne a képviselő úr felé.”

Mindezek ellenére Witzmann Mihály szinte azonnal találkozót kezdeményezett a TOP Irányító Hatóságot vezető, a regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkárral, Oláh Gáborral. – Az ipari park létrejöttének komoly hatása lehet Siófok és térsége gazdasági potenciálja erősítésében – mondta Witzmann Mihály a Somogyi Hírlapnak. – Új munkahelyek jöhetnek létre a jövőben és az önkormányzati adóbevételek növekedhetnek.

Az első megbeszélésen azt kérte a somogyi politikus az államtitkártól, hogy mindent tegyen meg a Siófoki Önkormányzat kérelme pozitív elbírálásáért.

Jól haladnak

A megyében 11 ipari park fejlesztési projekt kapott területfejlesztési támogatást. Siófokhoz hasonló mértékben csak Barcs, Nagyatád és Csurgó terveit támogatta a hatóság. Előző két településen a közbeszerzések előkészítése folyamatban van, míg Csurgón már 50 százalékos a készültség. Ezzel szemben Siófokon a tervek készültek el és még folyamatban van a közbeszerzési dokumentáció előkészítése.