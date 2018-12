Halban is nagyok: fogalom lett a regionális piacon a Halkerből

A leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik. A Halker Kft. esetében ez az első lépés egy magánház alagsorából indult, hogy aztán néhány évtized alatt nemzetközi tekintélyű és méretű vállalattá nője ki magát.

A hús-, hal-, tejtermék és tej, tésztafélék kereskedelmével, feldolgozásával, kész és félkész – köztük saját márkás – termékek gyártásával, gyümölcs- és zöldségfeldolgozással foglalkozó társaság ma már több ezer terméket forgalmaz és állít elő, de mindvégig százszázalékos magyar tulajdonban maradt. Az alapítók, Gödry Zoltán és Gregorics László ugyanúgy a cég motorjai, mint annak idején.

– Magyar tulajdonú családi vállalkozásként épült sikeres társasággá a Halker Kft. Melyek voltak a cég fejlődésének jelentősebb állomása? Hogyan emlékszik az első lépésekre? – kérdeztük Gödry Zoltánt.

– Régen volt, szerencsére igaz volt. Még 1990-ben döntöttünk úgy, hogy kipróbáljuk a saját erőnket. Kezdetlegesnek mondható körülmények között, egy alagsorban kezdtük, de erős akarattal és elszántsággal vetettük bele magunkat a vállalkozói létbe. Mindennel takarékosan bántunk, kivéve az erőnkkel és az időnkkel. Gyorsan rájöttünk, hogy csak haleladásból nem lehet megvalósítani az álmainkat, ezért folyamatosan szélesítettük a termékskálát. Az eredmények nem maradtak el, s eljutottunk 1997-ig, amikor is megvásárolhattuk a balatonboglári, mintegy 2,5 hektáros telepehelyet, amelyet azóta is folyamatosan fejlesztünk. Ekkor került a birtokunkba a veszprémi telephely is. Az újabb jelentős állomás 2003-ban a Mirbesz Kft. megalapítása. Ez egy valóságos mérföldkő a mi életünkben, hiszen azzal, hogy a Halker Kft. az egyik alapítója volt mások mellett a Mirbest-csoportnak, a magyar piac egyik legerősebb beszerzési társulása jött létre: egy ma is tisztán magyar tulajdonú, jelenleg huszonegy telephelyből álló egyesülés. Egy év múlva megnyitottuk Bogláron az új halfeldolgozót, 2005-ben a szombathelyi telephelyet. 2008-ban megalakult a Halker Kft. első leányvállalata, majd néhány más érdekeltség következett az elkövetkező évtizedben.

– 2018 is aranylap a Halker Kft. történelemkönyvében…

– Valóban, újabb nagy lépéseket tettünk meg. 2018 áprilisában átadtunk egy újabb 1500 rakatos hűtőházat. Az 1,4 milliárd forintos projekt része egy élelmiszer-laboratórium, amely – partnerünkkel együttműködve – az elvégzett kutatások eredményeképpen kiemelt szerepet kap az élelmiszer-hamisítás elleni küzdelemben, és lehetővé teszi a termékek azonnali bevizsgálását. Ezzel a telep hűtőkapacitása 5000 rakatra emelkedett. Jelenleg 470 ember és 84 teherautó dolgozik nálunk. A 2018-as árbevétel várhatóan meghaladja a 18,5 milliárd forintot. 2018 októberében pedig átadtuk a duplájára nagyobbított halfeldolgozót.

– A fejlesztés a mindennapjaik része volt. Mi jelenti a hajtóerőt?

– Felgyorsult a világ, s az, hogy ezekre a változásokra gyorsan kell reagálni. Aki nem fejleszt, az lemarad. Mi a nyereség legnagyobb részét mindig visszaforgattuk az üzletbe, így volt miből újabb és újabb beruházásokat végrehajtani. A Dunántúlon piacvezetőkké szerettünk volna válni, azzá is lettünk, de ezt csak a folyamatos fejlesztésekkel tudtuk elérni.

– Most újabb állomáshoz érkeztek. Mit jelent az új halfeldolgozó a társaság jövője szempontjából?

– Amikor 2004-ben beüzemeltük a halfeldolgozót és halászléfőző egységünket, úgy gondoltuk, soha nem fogjuk ezt kinőni. Tizennégy év kellett hozzá, hogy megtörténjen. S bizony az idei karácsonyi igényt már nem tudtuk volna kielégíteni, ha nem cselekszünk. Az utóbbi években – szerencsére – jelentősen növekedett a halfogyasztás hazánkban. A saját receptúra alapján készülő halászlé megalkotásánál például nem a hipermarketek ár elképzelése volt a döntő, hanem az igazán házias ízű, magas minőségi elvárásnak szerettünk volna megfelelni. Mivel az igények évről évre több mint tíz százalékkal emelkedtek, gondolkodásunk helyesnek bizonyult. Ezért volt szükség a bővítésre.

– Munkatársainak elköteleződése közismert a térségben. Milyen stratégiát követnek a munkaerőpiacon?

– Társaságunk egyik legnagyobb értékének a munkatársaimat tartom. Célunk, hogy kollégáimnak az aktív éveikre szóló biztos megélhetést, karrierlehetőséget nyújtsunk. Minden dolgozóval hosszú távra tervezünk, ennek érdekében figyeljük az igényeiket, és a munkaerőpiaci változásokat, melyekhez igyekszünk alkalmazkodni. Az egyre növekvő munkavállalói létszám mellett is próbálunk családias légkört teremteni. Fontosnak tartjuk kollégáink képzését, támogatjuk a fiatalok szakmaigyakorlat-szerzését. Célunk, hogy akár teljes családoknak is munkát biztosítsunk.

– Vannak-e és melyek a jövőbeni fejlesztési terveik?

– Nem kérdés, hogy fejlesztenünk kell. A gazdaság pörög, ebből kifolyólag a piac egyre élénkebb. Ezért a fejlesztések elkerülhetetlenek. Ennek érdekében 2018-ban a balatonboglári telephely területét több mint 2,5 hektárral növeltük. Jelenleg már engedélyezés alatt vannak azok a tervek, amelyek a raktár-kapacitásunk további bővítését teszik lehetővé. Ezek megépítése 2019-ben kezdődik és ezeknek egy részét már 2019-ben átadjuk.

