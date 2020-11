Háromezer üveg Béres csepp védi a somogyi pedagógusokat

Megérkeztek a somogyi iskolákba a Béres Cseppek. A magyar gyógyszercég 82 ezer üveg immunerősítő terméket adományozott a pedagógusoknak. A siófoki és a kaposvári tankerület tanárainak csaknem háromezer jutott ebből, amelyeket a napokban kapnak meg.

Ötvenöt pedagógus vehette át a siófoki Széchenyi István Általános Iskolában és kiliti tagintézményükben a Béres Cseppeket. Több tanár szedi régóta ezt a készítményt C vitaminnal kiegészítve. – A pedagógusok tudatosan figyelnek egészségükre, az őszi-téli időszakban szinte kivétel nélkül próbálják immunrendszerüket erősíteni, most a járványhelyzetben még nagyobb hangsúlyt fektetve erre – mondta el Vincze Judit, az iskola igazgatója. A zamárdi Fekete István Általános Iskolába is kedden érkeztek meg a készítmények tizenhét pedagógusnak. – Mindannyian örülünk az immunerősítő készítményeknek, de ezen túl nagyon fontos, hogy a kezdeményezés megbecsülést közvetít a tanártársadalom számára – mondta el Tarr Péter igazgató. Megjegyezte: mind a tanárok, mind a diákok között nem volt súlyosabb tünetekkel járó koronavírus megbetegedés, az iskolában nem kellett elrendelni online oktatást, se rendkívüli szünetet. Gruber Andrea, a Siófoki Tankerületi Központ vezetője elmondta: 790 üveg Béres Csepp érkezett meg hozzájuk, amelyeket kedden kezdtek kiosztani a pedagógusoknak. A Kaposvári Tankerületi Központba pedig 1864 immunerősítő készítmény érkezett, amelyeket a napokban kapnak meg az általános iskolák és a gimnáziumok tanárai. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatása szerint a háromezer óvoda és hasonló számú iskola alkotta állami közoktatási intézményrendszernek eddig mindössze 1-6 százalékban fordultak elő koronavírusos esetek. – Folyamatosan kell szedni C vitaminnal, hogy segítse az immunrendszert és a szervezet ellenálló képességét – mondta el Horváth Mária kaposvári háziorvos. Hozzátette: a belsőleges oldatos cseppek a nyomelem pótlás révén segítik a betegségek utáni felépülést és fáradékonyságot is csökkentik. Kiemelte: a koronavírus járvány idején nagyon fontos, hogy figyeljünk a higiéniára, kesztyűben és szájmaszkban menjünk bevásárolni, valamint vitaminokkal erősítsük szervezetünket.

Most a pedagógusok egészsége van soron

Csaknem 82 ezer üveg Béres Cseppet adományozott a Béres Gyógyszergyár Zrt. a Klebelsberg Központhoz tartozó általános és középiskolákban tanító pedagógusoknak. A 138 millió forint értékű immunrendszert támogató termékeket kiszállították a napokban mindegyik tankerületi központba. A magyar vállalat 2020 tavaszán az egészségügyi intézményeknek, a járványügyi védekezés frontvonalában dolgozóknak, valamint az idős- és szociális otthonok lakóinak juttattak el nagy mennyiségű adományt. Béres József 1972-ben alkotta meg a nyomelemeket komplex formában tartalmazó humángyógyászati készítményt, amelyet 2000-ben hivatalosan is gyógyszerré nyilvánítottak. Ez az első gyógyszerkészítmény, amely felvételt nyert a Hungarikumok Gyűjteményébe.