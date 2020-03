Hárommilliárdig kúszik fel az idei büdzsé Bogláron

Rekord költségvetéssel kalkulálnak az idén Balatonbogláron. Folytatódnak a fejlesztések, több beruházás zajlik jelenleg is a városban.

Egyhangú szavazással fogadták el a város idei költségvetését, melynek főösszege 2,3 milliárd forint. Mészáros Miklós polgármester elmondta: a város működéséhez 1,5 milliárd forint szükséges, az azon felüli összeget, javarészt pályázati pénzeket, fejlesztésre fordíthatják. Ráadásul még várnak 450 millió forint támogatást a Magyar Turisztikai Ügynökségtől, melyből a Várdombra tervezett magas ösvény épülhet meg. Ezen felül 112 millió forintot kapnak még a szabadstrandok fejlesztésére is, amiből mind a hat strand részesedik. Többek között a Platán és a Kodály strand vizesblokkjai újulhatnak meg a pénzből, de öltözőkabinokat is kialakítanak. Mindez azt jelenti, hogy el fogja érni a hárommilliárd forintot a költségvetés az idén. – Soha nem volt még olyan a város életében, hogy ugyanannyit költhetünk fejlesztésre, mint amekkora a működési költség – jegyezte meg a polgármester. – Így azt mondhatjuk, hogy a 2020-as a fejlesztések költségvetése.

Jelenleg is tart a Platán strand fejlesztésének következő üteme. Mintegy 350 millió forint támogatásból épülnek többek között új sétányok, illetve drénezés, azaz talajcsövezés is készül. Korábban többször megállt a víz a területen, a beruházás révén azonban megoldódik a probléma. A kultúrház felújítása és a szabadtéri színpad építése is zajlik, melyet szintén helybéli vállalkozás végez 350 millió forint támogatásból.

A polgármestertől megtudtuk: megszüntetik a közterület-fenntartó szervezetet: az eddigi, elavult intézményi forma helyett kft.-t hoznak létre. Ennek elsősorban gazdasági oka volt. A megszűnő intézmény dolgozóit emelt fizetéssel, ugyanolyan munkakörrel veszi át a kft.

Emellett fizetőssé válik a parkolás három övezetben, a Várdombon és környékén, a belvárosban, illetve a Platán strandon és környékén. A polgármester elmondta: a fenntarthatóság miatt döntöttek erről. A folyamatos fejlesztések, építkezések miatt tovább nőnek a fenntartási költségek is, ennek ellensúlyozására bevételt kell biztosítani. A strandokon továbbra sem szeretnének belépőt kérni, ezért döntöttek arról, hogy a parkolás válik fizetőssé. A boglári adófizetőket azonban nem terhelik ezzel, minden boglári autóra bérletet adnak ki, ami ingyenes parkolásra jogosít. S abban is bíznak, hogy így csökkenhet valamelyest a nyári zsúfoltság a településen.