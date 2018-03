Harrach Péter KDNP frakcióvezető vendégeskedett Segesden

Szászfalvi László országgyűlési képviselő vendége volt a segesdi kampányesten.

Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője. Szászfalvi László kiemelte, csökkent a bűncselekmények száma, nőttek a bérek a térségben is. Bár a lakosság létszáma erősen csökken, ezen nem betelepülőkkel, hanem kedvező családpolitikával igyekeznek segíteni. Harrach Péter a KDNP frakcióvezetője nem titkolta, hogy frakción belül is többen szóvá tették, hogy kicsit sok a sorosozás és a migránsozás. Előadásában igyekezett a pozitív változásokra fektetni a hangsúlyt. – Örülök annak, hogy sok eredmény elérésében nagy szerepet kapott a KDNP frakció is. Sokat tettünk a határon kívüli magyarokért, a családok támogatása érdekében, a nyugdíjasok megbecsüléséért.

– Nekünk Magyarország az első. Ez azt jelenti, hogy szeretjük és megvédjük azt, amit elődeink ránk bíztak – mondta lapunknak Harrach Péter. – Az évszázadok során sokakat befogadtunk, akik ennek a közösségnek tagjai akartak lenni és sokaktól megvédtük a hazát, akik méltatlanok voltak arra, hogy befogadjuk őket, mert nem együtt élni akartak velünk, hanem uralkodni rajtunk. Ma is van mit megvédenünk: családjainkat, a biztonságunkat, az elért eredményeinket, az életformánkat. Ahogy kötelességünk az üldözöttek megvédése is. Ezt is megtesszük, elsősorban helyben. Ezt kérik tőlünk az üldözött keresztény közösségek vezetői is. Segítjük őket, hogy a veszély elmúltával visszatérjenek szülőföldjükre és újrakezdjék életüket, mert tudjuk, hogy nekik éppúgy első a hazájuk, mint nekünk Magyarország.