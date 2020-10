Hatalmasra nőtt a töke ennek a kaposvári diáknak

Somogy legnagyobb tökjét is megcsodálhatták az érdeklődők a kaposvári Nagypiacon a harmadik alkalommal megrendezett Tök jó napon. A legnagyobb termést egy középiskolás állította ki, aki minden nap gondozta, míg végül 155 kilósra növesztette a faragni valót.

Sütni való, faragni való, főzni való… Sárga, szürke, zöld… Nagy, nagyobb, még nagyobb. Fajtákban, színekben és méretekben is nagy volt a felhozatal a tökkirály választáson, a kaposvári nagypiacon.

–Bár 2020-ban a különlegesre sikerült időjárás nem volt túl kegyes a tökterméshez sem, mégis szép példányokat hoztak a termelők a megmérettetésre – mondta Vargáné Bíró Éva, a Nagypiac ügyvezetője. Három kategóriában lehetett nevezni a tökversenyre: az ennivalókat, a különlegeseket, és a legnagyobbakat is mustrálták.

Nagyné Kiss Magdolna több kategóriában indította neveléseit.

– Mélymulcsos talajon próbálkoztunk a termesztéssel, aminek sok és nagy termés lett az eredménye. Az egyik még a fára is felfutott, és ott lógott rajta a tök, nem szakadt le a szárról – mondta Magdolna, aki az érdekes tök kategóriában a második helyet szerezte meg. Szintén különleges tököket hozott a megmérettetésre Haszon János is.

– Ezek kolbásztökök. Hosszúak, ettől érdekesek. Kaposfőn, egy hintaágy állványára futtattam fel a növényt. Egy méter harmincöt centi hosszú is van közöttük, de akad rövidebb, vastagabb is – mesélte büszkén a gazda, aki tavaly kezdte a termesztésüket.

– Ezeket ugyanúgy ki lehet faragni, mint a Halloween-tököket, és lámpás is tehető beléjük, tavaly már kipróbáltuk – mesélte Haszon János, aki az érdekes tökök kategóriában az első helyet szerezte meg. Az ehető kategória állt legközelebb Farkas Zsombihoz és testvéréhez, Marcihoz: a két kisfiú egész nyáron locsolta a tököt, hogy most learathassák munkájuk gyümölcsét, a harmadik helyet. Ugyancsak az ehető kategóriában remekelt a nyolcvanegy éves Till Dezső bácsi is, aki huszonöt és fél kilós sütni valót hozott, így megnyerve az ehető tökök versenyét.

A legnagyobb, 155 kilós tököt, a középiskolás Keresztes Martin nevezte a versenyre. Ő népes szurkolótáborát a főnyeremény tortával vendégelhette meg, és egy évig birtokolhatja a Tökkirály címet is.

A Tökkirály minden nap foglalkozott a versenyzőjével

Sántoson, a patak partján termett az a 155 kilós tökóriás, amelyikkel a mezőgazdasági szakközépiskola tanulója megnyerte a tökmustrát.

– Szivacsot tettünk alá a terepjárón, nehogy sérülés érje, és többen, együttes erővel, egy nagy rongyban emeltük fel, úgy mozgattuk – mondta a nyertes, aki az országos tökmérő versenyre is elvitte az óriást.

– Október elején szedtük le, és elvittük Martonvásárra, ahol országos viszonylatban az ötödik legnagyobbnak minősült. Rendszeresen foglalkozni kellett vele, így naponta nőtt akár 10-15 kilót is – árulta el titkát Martin. Hozzátette: már július végén látszott, hogy nem szokványos terméssel van dolga, mert tíz napos korában már negyven kilósra nőtt a faragni való tök. A Tökkirály a mezőgazdasági szakközépiskolába jár, amikor éppen nem tököl, akkor horgászik, állatokat tart, vagy éppen fotósszenvedélyének hódol.