Határtalan élmények Rákóczi nyomában

Rákóczi nyomában címmel látványos úti élménybeszámolónak adott otthont a toponári általános iskola: közel 250 diák vett részt a bemutatón.

A Határtalanul program keretében a két hetedikes osztályból 44 diák négy napot töltött ősszel Szlovákiában: a felvidéki útra három pedagógus és tíz szülő is elkísérte őket. Rozsnyó, Fülek, Késmárk és Kassa: többek közt ezeken a településeken járt a csapat, s a kirándulás során készült felvételeket szombaton mutatták be. Várak, templomok és kastélyok mellett számos felvétel örökítette meg a legszebb tájakat is. A két osztályfőnök, Plucsinszkiné Molnár Beáta és Scheniderné Bokor Beáta vezette csoport élményekkel teli kirándulásáról videó is készült.

– Ez volt a második kirándulásunk, tavaly Erdélyben jártunk – mondta Plucsinszkiné Molnár Beáta. – Az idén is kiválóan éreztük magunkat, s várhatóan jövőre is folytatjuk a programot.