Hatékony, lendületes csapatra cserélné a társaságot a siófoki Fidesz

Megújulásra és építkezésre van szükség egy tettre kész csapattal. Ezzel indokolta a Fidesz Siófoki Alapszervezetének feloszlatásáról szóló döntést Witzmann Mihály, országgyűlési képviselő, választókerületi elnök.

A Siófoki Fidesz Csoport elnöksége november 8-án döntött a feloszlatásról, a választókerületi elnök ezt a határozatot elfogadva kezdeményezte az Országos Választmány elnökénél az Alapszervezet feloszlatását. A kormányzópárt siófoki, helyi csoportja közel száz fős tagsággal bír, többségük azonban inaktív, jellemzően a teljes létszám mindössze harmada vett részt a csoportgyűléseken – mondta Witzmann Mihály. A képviselő kérdésünkre elmondta, hogy az Országos Választmány – várhatóan még idei – döntését követően rögtön nekilátnak az újjászervezésnek.

A cél nemcsak a fiatalítás, hanem egy olyan csoport létrehozása, amelyik hatékony munkát végez az ellenzéki összefogás által irányított Siófokon.

A választókerületi elnök a feloszlatási kezdeményezésről a napokban levélben tájékoztatta a siófoki csoport tagjait. Ebben többek között az alapszervezeten belüli megosztottságról is szó esik, ami az előző, 2014-es önkormányzati kampány óta fennáll, és ami akadályozza a működést. A levélben ugyanakkor arról is szó esik, hogy a zárt csoportülésekről rendszeresen szivárogtak ki információk felvetésekről, döntésekről, és előfordult az is, hogy a tagsági ülésen elhangzottak már akkor olvashatók voltak online térben, amikor még tartott a gyűlés.

A legutóbbi példa, hogy a feloszlatási kezdeményezésről tájékoztató, a Fidesz csoport tagjainak szóló konkrét levelet a kiküldést követő 24 órán belül ellenzéki politikusok tették közzé a közösségi médiában, a feloszlatásról szóló információ azonban ennél is gyorsabban, nagyjából fél napon belül olvasható volt egy troll oldalon.