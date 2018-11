Hatékony segítség ötezer családnak az Élelmiszerlavina

Az Élelmiszerlavina résztvevőinek kiválasztásában és a program lebonyolításában a Civil Iránytű Alapítvány működött közre.

Az Élelmiszerlavina program résztvevői burgonyát, vöröshagymát, uborkát és zöldborsót is termeltek: 34 településen zajlott a projekt, az idén több mint száz tonna terményt takarítottak be, s összesen ötezer családnak segítettek. Somogyot is érintette a kezdeményezés: Kercseligeten 2200 kiló zöldséget osztottak szét 300 családnak. Az alapanyagok felhasználásával közösségi rendezvényeket, főzőversenyt is szerveztek, s egyúttal az óvodások is megismerkedtek a kerttel.

Összesen 45 hektáron vetették el azokat a zöldség vetőmagokat, amelyeket a Syngenta ajánlott fel, tájékoztatott a társaság. Az Élelmiszerlavina résztvevőinek kiválasztásában és a program lebonyolításában a Civil Iránytű Alapítvány működött közre.

A résztvevő önkormányzatok, civil szervezetek és oktatási intézmények földterületein egyebek mellett cukkinit, fejes salátát paradicsomot és paprikát termesztettek, amelyet a környéken élő nehéz sorsú családok, idős és beteg emberek között osztottak szét. Az Élelmiszerlavina tíz éves fennállása során eddig több mint ezer tonna élelmiszert juttattak el a rászorulóknak.