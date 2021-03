„Hátha” időszak az idei világnap is a színházi társulatok életében

Szombaton ünnepeltük a teátrumok a színház világnapját, ám a járványhelyzet erre nem ad méltó lehetőséget a kultúra képviselőinek az idén sem. A Csiky Gergely Színház mégis egy esti, közös tapsolásra hívja a kaposváriakat, amely most nem az előadásaiknak szól, hanem az egészségügyi dolgozóknak.

Ezt ne hagyja ki! Tovább gyűrűzik Gyurcsány adóbűnöző ügyvédjének szakvizsgabotránya

– „Hátha” időszakot élünk, amikor senki nem tud reálisan tervezni – mondta Szabolcsi János, aki kiszámolta, hogy eddig összesen kilenc hónapnyi veszteséget könyvelhetnek el a koronavírus számlájára. – Kis létszámmal, távolságot tartva próbáltunk, működött a tanoda is, ám csütörtökön úgy döntöttünk, bezárjuk az épületet – mondta a Roxínház vezetője. – Nem központi költségvetésből tartjuk fenn magunkat, hanem piaci alapon működünk. Az utóbbi időszak a spórolás jegyében telt nálunk. Tavaly márciusban leálltak a színházak, júniusban ugyan újra nyithattunk, de az évad fele kiesett. Nyárra nem mert senki előre tervezni előadásokat. Mindent áttoltunk őszre, amikor csökkentett nézőszámmal tarthattuk az előadásokat. Ezek költsége alacsonyabb létszámú közönségnek is ugyanannyiba kerül, mint a telt háznak. De a hetven néző is több volt, mint a nulla – mondta Szabolcsi János. – Azt szokták mondani, a gödörnél nincs lejjebb. Másképpen érzem ezt most – tette hozzá.

A Roxínház vezetője szerint a színházi világnap kapcsán a taps mellett arra volna szükség, hogy aki csak teheti, egy-egy jegyet vásároljon annak a színháznak az előadására, ahova most szívesen elmenne, bármelyik is legyen az. – Ezzel a gesztussal nagyon sokat tennének azokért a játszóhelyekért, ahová szeretnének majd elmenni – állapította meg Szabolcsi János. – Mi magunk is feltettük az előadásinkat az online térbe, amelynek annyi előnye van, hogy bárhonnan nézhetők vagyunk, bár azzal tisztában vagyunk, hogy az egész napos online oktatás és online külön­órák után már nem mindenki vágyik még online térben tartott előadásokra.

– Még egy teljes évadot sem tudtunk végig csinálni az új épületben – mondta Csíkvár Tímea, a kaposvári Bábszíntér képviseletében. – Ennek ellenére folyamatosan dolgozunk. Azon kívül, hogy pályázatokat írunk, koprodukciókat hozunk létre társulatokkal. Mi adjuk az infrastruktúrát és a pénzt így létrehozva előadásokat. Abban bízunk, hogy hamarosan tarthatunk szabadtéri rendezvényeket, a gyereknapra már kész programmal készülünk – sorolta terveiket Csíkvár Tímea, aki sajnálja, hogy tavaly a Gyermekszínházi Biennálé versenyprogramját sem tudták megtartani. – A rezsi egyelőre nem kifizethetetlen, de jó lenne bevételt produkálni, mert bizony hamarosan a végét járjuk, pedig már megvan a 2022–es évad programja is. Abban bízunk, hogy nyáron tarthatunk bábos tematikájú táborokat – tette hozzá.

A Csiky Gergely Színház közönségtől elzárt falai között sem állt meg az élet, komplett előadások készültek el és film­forgatás zajlott a közelmúltban. – Kevésbé látom borúsnak a helyzetet, mint sokak a szakmában, nekünk rengeteg feladatunk volt az elmúlt időszakban – mondta Fülöp Péter, a színház igazgatója, aki optimista a teátrum újranyitását illetően. – Olyan munkálatokra is jutott most idő, amilyenekre korábban nem. Rendbe tettük a jelmeztárunkat és az archívumunkat, amelyet munkatársaink végeztek el, és garanciális javításokat is végeztek az épületben.

A kaposvári teátrum művészeivel hamarosan találkozhat a közönség, ugyanis folytatni kívánják a 2020 tavaszán elindult Erkélyből páholy kezdeményezésüket. Tizenhárom kaposvári és hét vidéki helyszínt terveztek be első lépésben a tavaszra. – Jelenleg a 2020-as év pénzügyi zárása zajlik, amely azt mutatja, hogy a járványhelyzet ellenére is nyereségesek tudtunk maradni – mondta az igazgató. – Ez a kormány és az önkormányzat között egy éve létrejött közös működtetési megállapodásának köszönhető. A különböző pályázatokból befolyt összegek pedig speciális programjaink megvalósulásának költségeit fedezik, amelyek részben meg is valósultak, másik részüket a nyitást követően indítjuk. Köszönet illeti a bérletes nézőinket is, akik bíznak bennünk és nem váltották vissza a bérleteiket, így támogatva minket és biztosítva amolyan harmadik lábként a színház gazdasági stabilitását. Természetesen minden előadást bepótlunk – ígérte Fülöp Péter.

A Zselici Vadvirágoknak ugyanakkor nem az infrastruktúra és a működési költség hiányzik. A zselicszentpáli, nyolcfős társulat tizenévesei az óvodáskoruk óta megszokott szereplésekre vágynak. – A napokban mentünk volna Budapestre a Pajtaszínházi Találkozóra, amelyre a Művelődési Intézet jóvoltából kaptunk meghívást – mondta Karácsony Emese, az amatőr társulat vezetője. – Online ötletelést tartunk a fiatalokkal, akikkel A kőlevest adtuk volna elő. Nem is az elmaradt rendezvények hiányoznak leginkább, hanem a jól megszokott közösség – tette hozzá Karácsony Emese.

Fotó: Lang R.

Átadják a hiányzó tapsot most az egészségügyi dolgozóknak, a nyitás után pedig gálaműsorral köszönik meg munkájukat

A Csiky Gergely Színház március közepén egy országos akciót indított. Bár a társulat tagjainak is nagyon hiányzik a taps, azt szombaton este hétkor mégis „átadták” az egészségügyi dolgozóknak. Arra kérték a lakosságot, hogy az ablakban állva tapsoljanak szombaton este hétkor, a színházi világnapon.

– Magam is jelentkeztem önkéntesnek, és a kollégáknak is kiküldtük a levelet, amelyben felhívjuk a figyelmet arra, miképpen tudnak most segíteni – mondta Fülöp Péter igazgató, akinek nem titkolt szándéka, hogy a színháznyitás után egy gálaműsorra vendégül látja a kaposvári kórház dolgozóit. – Elsősorban az adminisztrációs terheket tudjuk levenni az egészségügyi dolgozók válláról, és logisztikai feladatokat tudunk teljesíteni most önkéntesként.