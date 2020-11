Hatvan nap egy hatvanöt alattiért: nem lesz mindennapi kenyér

Azonnali hatállyal bezáratta a rendőrség a nagyatádi Európa Pékség boltját. Az időseknek kialakított idősávban kiszolgáltak egy hatvan feletti férfit, akiről kiderült: még nem töltötte be a hatvanötödiket.

A nagyatádi Európa Pékség vezetője közösségi oldalán kért elnézést vásárlóitól, amiért november 27-től számítva, hatvan napig nem tudják kiszolgálni őket.

–Pénteken, az időseknek kialakított idősávban, tíz óra tíz perckor egy férfit szolgált ki az eladónő, aki már 15 éve dolgozik a pékségnél. A kiszolgált férfi maszkban volt, így nem lehetett megállapítani az életkorát – mondta Leutrim Cena, a tulajdonos fia. –Nekünk is van olyan alkalmazottunk, aki akár tíz évet letagadhatna. A hidegben sapkát és maszkot hordók közül csak azokat a visszatérő vásárlóinkat tudjuk beazonosítani, akiknek felismerjük a hangját, de róluk sem tudjuk pontosan, mennyi idősek – tette hozzá. A tíz óra után betérő és kiszolgált férfi elhagyta az üzlethelyiséget, és rendőrrel együtt tért vissza, majd szinte azonnal távozott.

Ekkor derült ki, hogy a kiszolgált férfi még nem töltötte be a hatvanötöt.

– A bolt bejáratához mi is kiírtuk, hogy mikor, melyik korosztály jöhet be, ám úgy érzem, a mi hatáskörünk nem terjed ki arra, hogy személyi igazolvánnyal igazoltassuk a vevőinket. Tulajdonképpen időnk sincs ilyesmire – tette hozzá Leutrim Cena, aki édesapjával, és az alkalmazottakkal együtt értetlenül áll a dolog előtt, ugyanis a pékséget félmillió forintra és hatvan nap azonnali bezárásra ítélték.

– Jönnek az ünnepek, három eladó és három pék sorsa pecsételődött most meg, akik munka nélkül maradtak. A bérleti díjat is ki kell fizetnünk, és az árukészletet is tárolnunk kell – mondta a tulajdonos, aki nehezményezi, hogy semmilyen hivatalos értesítést nem kapott a korlátozások bevezetésének gyakorlati részleteiről. Mivel nem magyar ajkú, ezért nem néz híradót. Úgy érzi, egy figyelmeztetés is elegendő lett volna, hogy tudják, mire figyeljenek, mert arra egyáltalán nem számítottak, hogy olyan is az üzletbe lép, aki nem töltötte be a hatvanötöt. Ők ebben a tekintetben bíztak a vásárlóik becsületességében.

Felbolydult a közösségi oldal, bűncselekményről beszélnek

A közösségi oldalon sokan kommentelték a történteket. Szervezett akcióról, túlkapásról, konkurenciáról szólnak a soraik, értetlenül állnak a történtek előtt. Mások reményüket fejezték ki, hogy tévedésről lehet szó. Többen azt követelik, hogy az „akárhány éves” férfi vásárló,, legalább kérjen bocsánatot a kialakult helyzetért.

A közösségi oldal népe már most hiányát fejezte ki, hogy a történtek miatt sokan máshová, akár messzebb kell, hogy menjenek a napi betevőért.

Az elkövetkezendő, adventi időszakban egyre többen vásárolnak majd. A várhatóan nagy bevásárlások alatt előfordulhatnak hasonló esetek.

