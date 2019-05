Hazájuktól távol is szavaztak a magyarok

Sok somogyi a hazájától távol szavazott az európai parlamenti választáson. Londonban már csütörtökön, de például Svájcban és Isztambulban vasárnap adták le voksukat. Szinte kivétel nélkül fontosnak tartották, hogy képviselőket delegáljanak az Európai Unióba.

Otubu Mária tíz éve él Londonban, neki már csütörtökön le kellett adnia a szavazatát az európai uniós választásokon. – Regisztrálni kellett és én úgy döntöttem, hogy a kinti listára szavazok – mondta érdeklődésünkre a buzsáki származású fiatal. Kiemelte, hogy Londonban népszerűek a munkáspártiak, akiknek tagjai többnyire unió pártiak is egyben.

– Hiába szavaztunk már csütörtökön, csak vasárnap, késő este körvonalazódik az eredmény. Tapasztalható egyfajta megosztottság az unió párti és unió ellenesek között – jegyezte meg, s azt is elmondta, se választási műsorok, se plakátok, se telefonhívások nem érkeztek egyik párt képviselőjétől sem hozzájuk.

Balogh Csilla hat éve él Isztambulban, ahol egyetemi docensként dolgozik. Csak nyárra tér haza Magyarországra, amikor a zamárdi ásatásokat vezeti.

– Az isztambuli főkonzulátuson szavaztam a férjemmel együtt. Nagyon fontosnak tartom, hogy hazámtól távol is leadjam szavazatomat – jegyezte meg. A Törökországban élő magyarok az előző választáson szinte kivétel nélkül, mindannyian elmentek választani. – Nem érzékelek semmilyen kampányt, a hírműsorokban sem beszélnek róla, csak objektív tájékoztatást kaptunk – mondta el az egyetemi tanár.

– Mi vasárnap szavaztunk Bernben a párommal – mondta el Gadácsi Szabolcs, aki a választás online oldalán jelentkezett át Svájcba és itt adta le szavazatát.

– Attól még, hogy itt élek, magyar vagyok. Nem gondolom, hogy itt telepedek le, szeretnék hazamenni és nagyon fontosnak tartom, hogy szavazzak – tette hozzá a lengyeltóti férfi, aki CNC esztergályos tanító mesterként dolgozik fél évtizede egy svájci nagyvállalatnál.

Kötelességének érzi, hogy véleményt nyilvánítson

Wayne Brett angol állampolgár, tizenhat éve él Magyarországon, Balatonfenyvesen. Nem is tervezi, hogy visszatér szülőhazájába, habár itt minden más, mint Angliában, de sokkal jobban szeret itt élni. Úgy fogalmazott: természetesnek érzi, hogy Magyarországon él. – Természetesen regisztráltam magam a névjegyzékbe – mondta a Somogyban élő angol színész. – Fonyódon szavazok az idei Európa Parlamenti szavazáson. Angliában már nem szavazhat, mivel több, mint 15 éve Magyarországon tartózkodik, ezért ő a magyar listákra szavazott.



Elmondta: eddig minden alkalommal elment voksolni, akkor is, amikor még az Egyesület Királyságban élt és azóta is ezt teszi, amióta állandó lakos lett Balatonfenyvesen. Arra a kérdésre, hogy mi lesz, ha esetleg bekövetkezik a Brexit azt válaszolta: ha kilépünk az Európai Unióból lehet, hogy már itt sem szavazhatok. Így megfontolom a magyar állampolgárság felvételét, már korábban is gondolkodtam rajta, de aztán mégsem indítottam el a procedúrát. Ám elmondta: számára fontos, hogy az unió teljes jogú polgára legyen, ezáltal az is, hogy hangot adjon véleményének szavazat formájában. – Úgy gondolom, hogy kötelességünk elmenni szavazni – fűzte hozzá. – Aki nem megy el szavazni, az nem is kritizálhatja utána jogosan a folyamatokat, mivel nem vett részt a döntésben.