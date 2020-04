Hazaküldik a koros kőművest, de nem áll le az építőipar

Az építőipart nem küldte padlóra a járvány, a Balatonnál legalábbis zajlanak az építkezések. Jelentősebb leállásokról még nincs hír, de a megrendelőknek azért el kell fogadniuk a lassabb tempót a kivitelezésben.

A tóparti építkezések nem álltak le. Innét a román és ukrán dolgozók sem menekültek haza. Azok a szakemberek kapnak most kevesebb munkát, akik a lakossági szektorral állnak közvetlen kapcsolatban, hiszen nem csak a járvány miatt óvatosabbak az emberek, így nem szívesen engednek be például egy villanyszerelőt a lakásukba, s a költéseiket is jobban átgondolják. Egy betervezett kisebb felújítás most várólistára kerül, az emberek kivárnak és tartalékolnak.

A lakossági piac lassulása érzékelhető az építőanyag-kereskedésekben is azután, hogy a kijárási korlátozás elrendelése körüli napokban több helyen is az élelmiszer-vásárlási lázhoz hasonló rohamokat tapasztaltak a kereskedések. Györfi István, egy siófoki építőanyag-forgalmazó cég ügyvezetője azt mondta, hogy a lakossági szektor kezdeti betárazása mostanra leállt, a legnagyobb visszaesést a csempe- és a szanitertermékek iránti érdeklődésben tapasztaltak. Bár egyéni vásárlóikat igyekeznek az online rendelésre és ezzel párhuzamosan a házhoz szállításra átállítani, a cégvezető szerint a lakosság legfeljebb barkács mennyiségben rendel anyagot vagy terméket olyan házilag is elvégezhető munkákhoz, amik nem kiáltanak szakemberért. A kivitelezőkkel kapcsolatban egyelőre nincs negatív tapasztalat, a nagyobb építkezések továbbra is zajlanak, ehhez pedig szükség van építőanyagra. Györfi István azt is mondta, hogy az alapanyagok rendelkezésre állnak, legfeljebb kicsit lassabban érkeznek meg az importtermékek.

Éppen az alapanyag-ellátás lassulása az egyik ok, amiért a megrendelők részéről nagyobb türelemre van szükség, hiszen az építési folyamatok elhúzódnak. Magyar Tibor, egy siófoki építőipari cég vezetője szerint a folyamatok azért is csúsznak, mert egy-egy építkezésen igyekeznek minimálisra csökkenteni az ott dolgozók számát. – Ügyelünk arra, hogy a korábbi 15 helyett most maximum 5 munkatársunk legyen egy építkezésen, és azt is meg kell szervezni, hogy a különböző alvállalkozók most ne tevékenykedjenek egy időben, ezzel is csökkentve az egészségügyi kockázatot – fűzte hozzá a generál kivitelezéssel foglalkozó cég vezetője – A 65 évesnél idősebb dolgozóik most otthon vannak, a többieket pedig védőfelszereléssel és fertőtlenítőszerrel látják el.

Vevőből és építőanyagból sincs kevesebb; aki csak teheti, kártyával fizet

A tüzépeken folyamatos az érdeklődés az építőipari alapanyagok iránt, a Kapos Épkernél elmondták: a délután három órai zárás kicsit nehezíti a munkát, a feladat nem kevesebb, de rövidebb idő jut rá. Sipos Zoltán, a Kapos Épker kereskedelmi vezetője elmondta: egy hete indították új szolgáltatásukat, melynek köszönhetően a megye bármely pontjára lehet telefonon vagy e-mailben rendelni, s a bankkártyás fizetés is lehetséges. Erre megnőtt az igény, a vevők kerülik a készpénzhasználatot.

Sipos Zoltán elmondta: a felújításhoz szükséges alapanyagok fogynak a legjobban, de az építkezéseken dolgozó vállalkozók is vásárolnak. Ők az elmúlt hónapban több alapanyagot rendeltek be az építkezésekre, hogy biztosítsák a munkát.

Az építőanyaggyárak működnek, a szállítmányok jönnek, elakadást nem érzékeltek.

Alapanyag-ellátás tekintetében Tóth Gábor sem panaszkodott, a TT Ablak Rendszer Kft. ügyvezetője azt mondta: bizonyos helyzetekben hosszabb az átfutási idő. – Hozzánk elsősorban Németországból érkeznek alumínium nyílászárók – mondta. – Nem tudunk elmenni érte, de a szállítmányozás és a home office-ból történő beszerzés működik.

A megrendelések esetében érzékelt az ügyvezető megtorpanást. – Új megrendelések nem érkeznek, a megrendelők inkább kivárnak. Alaposan át kell gondolni a működést, s azt, hogy azon munkatársaimat, akik már húsz éve velem dolgoznak, hogyan tudom tovább foglalkoztatni.

A kisebb vállalkozások továbbra is aktívak, erről számolt be Péter Bálint is, aki burkolóként dolgozik a Balatonnál. – A külföldi munkáim persze elmaradtak, de itthon sokan most végzik el a régóta tervezett felújításaikat – mondta a buzsáki burkoló.

Erről számolt be egy nagyatádi tüzép telepvezetője is. – A lakossági forgalom élénkült – mondta Németh Csaba, telepvezető. – Sokan kényszerből otthon vannak és az elmaradt munkákat a felszabadult időben végzik el. Felújítanak, bővítenek és ez élénkítette a napi forgalmat.

Hozzátette: nincs akadozás a külföldi alapanyag-beszerzéssel, amióta a kormány rendezte a teherautó-sofőrök beutazását. Még a veszélyhelyzet kezdetén volt nehézkes a szállítás Olaszországból, de mostanra ez rendeződött.

Maradt a kereslet

Az építőiparban érdekeltek jó része úgy látja, hogy ha a vírushelyzet belátható időn belül javul, akkor a szektor talán nem rendül meg annyira, mint a turisztikai ágazat.

A kész ingatlanok iránti kereslet ugyanakkor egyáltalán nem esett vissza a Balatonnál, sőt Kovács Zsolt, egy siófoki ingatlaniroda tulajdonosa úgy látja, hogy a tőzsdei bizonytalanság miatt, aki teheti, inkább az ingatlanbefektetések felé fordul.

A siófoki ingatlanszakértő szerint az ingatlanpiacon már tavaly érzékelhető volt a lassulás, különösen a túlárazott ingatlanok nem cseréltek gazdát, ezért szerinte a beruházóknak is jobban át kell gondolniuk, hogy milyen árakat szabnak. Vevő egyre inkább csak a reális áron kínált ingatlanokra van és lesz.

Kovács Zsolt úgy véli, hogy rövid távon biztosan lesznek kényszereladások, de az ingatlanpiacot vélhetően nem ezek fogják meghatározni. Az építési vállalkozók számára jó hír lehet, hogy a telkek iránti kereslet sem esett vissza egyelőre, de az azért nem zárható ki, hogy a telekvásárlást követően a tervezés és a kivitelezés folyamata lassabban indul majd el.