Hazaküldte férjét az őstermelő, egyedül is bírt a vevőkkel

Portékából sok, vevőből kevés volt pénteken délelőtt a Kaposvári Nagypiacon. Szinte csak a törzsvásárlók válogattak a különféle zöldségek, gyümölcsök között.

Immunerősítő termékeket, mint például savanyított káposztát, mézet, vagy virágport többen is pakoltak kosarukba. Az egyik őstermelő standjánál szépen sorakoztak a sárga színű, somogysárdi sütni való tökök. A télen népszerű zöldség – az árus szerint – mézédes, ezért levesnek kiváló, de aki sütve szereti, annak sem okoz majd csalódást az íze. Néhány méterrel arrébb egy idős asszony óriásira nőtt, piros burgonyát kínált, amelyért kilónként kétszáz forintot kért el. Emellett vörös és lila hagymát, tojást és levesnek való zöldséget is árult.

A kereskedők standjainál is nagy volt a választék. Az illatos piros paradicsom és a kemény húsú paprika igazán csábítóan nézett ki, de a C-vitaminban gazdag déli gyümölcsök is vonzották a tekintetet. Olasz mandarint több helyen is lehetett venni, ezért kilónként 480 forintot kértek el, a hatalmas görögországi narancsért pedig 550-et. A szabadtéri árusoknál sem kígyózott a sor. Az egyik őstermelő még a férjét is hazaküldte. Olyan kevesen álltak meg a standjánál, hogy egyedül is ki tudta szolgálni az embereket. Aki azonban végignézte a választékot, annak nem kellett csalódnia, hiszen jól megtermett sárgarépát, céklát és kelbimbót is talált magának.

Tovahaladva a húsos pultok felé, valamivel több vásárlóval lehetett találkozni. A kosarakból, szatyrokból főként füstölt áru és tőkehús kandikált kifelé.