Hazavárták őket, most tragédiájuk történetével előznék meg a bajt

Az utakon nemcsak közlekedni, de ott dolgozni is veszélyes üzem. A közutas dolgozókat hetente éri baleset, ami jobb esetben gyógyuló sérülést okoz, de előfordulnak tragikus esetek is.

A Magyar Közút a megelőzésre koncentrálva közlekedésbiztonsági kampányt indított. „Biztonságunk az Ön kezében van! „Ezzel a címmel indult el a felvilágosító kampány, amellyel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. azt az üzenetet akarja eljuttatni a közlekedőkhöz, hogy az autósok fokozottan figyeljenek azokon a szakaszokon, ahol terelés vagy munkavégzés zajlik, mert a

korlátozások betartása nemcsak a munkavégzők, hanem a sofőrök és utasaik érdeke is.

A Magyar Közút csütörtökön az M7-es autópálya töreki pihenőjében azokról a kollégákról is megemlékezett, akik az elmúlt években munkaterületen vesztették életüket. Az áldozatok személyes

történetét megindító videók örökítik meg, ezek is a felvilágosító kampány részét képezik, csakúgy mint azok a plakátok, amiket az utak mentén lehet majd látni. – Abban bízunk, hogy azok az autósok,

akik ezeket a videókat végig nézik, rájönnek arra, hogy mi nem útakadályok vagy egy problémaforrás vagyunk az utakon, hanem értük dolgozunk, még ha ez valamilyen fennakadással is és hosszabb

menetidővel is jár – mondta Pécsi Norbert, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője.

A gyorsforgalmi utakon csak tavaly 83 baleset történt munkaterületen, az esetek közel felében terelőelemnek vagy ütközéscsillapítónak ütköztek az autók, míg az elmúlt 5 évben 30 esetben érte

súlyos baleset vagy haláleset a közút dolgozóit. Szilvai József Attila, a Magyar Közút vezérigazgatója azt mondta, folyamatosan fejlesztenek, ehhez külföldi példákat is figyelembe vesznek, sőt a közút

anyagilag is sokat költenek arra, hogy a munkaterületeket biztonságosabbá tegyék. A vezérigazgató szerint, ha sietünk valahová zavaró, amikor csökkenteni kell a sebességet, ám a biztonságért cserébe

megéri levenni a lábat a gázpedálról.