Házhoz jön a somogyi tulipán

Több százezer szál tulipán virágzik Somogyban. A szőlősgyöröki és a kőröshegyi kertekben a koronavírus miatt nem tudnak szüretet tartani, csak korlátozott számban látogathatóak a tulipánligetek, ezért a termelők a virágokat házhoz is szállítják.

Metszőollóval vágják a szebbnél szebb tulipánokat a szőlősgyöröki kertben. Fél hektáron közel százezer virág nyílik. – A sötétbordó színű a nagy kedvenc, ami egy korai fajta, ezt követi a későbbi fehér és a sárga – mondta el Nagy Jolán, a Tulip Garden dolgozója. A csokrokat rafiával kötik meg és papírba csomagolják. – Tavaly virágoztak először a tulipánok, harmincezer szál bontott virágot, az idén százezer nyílik – mondta el Mátrai Zoltán, a különleges szőlősgyöröki tulipánkert tulajdonosa.

– A tulipánhagymákat Hollandiából hoztuk, de Arábiából származnak, a hollandok termesztik Európában, csodaszép hibrideket állítanak elő, egy szálon akár három virág is található – tette hozzá a tulipánkert tulajdonosa. Kétszázféle gumóból csaknem húszfélét vásároltak. Egy speciális ültetőgéppel helyezik el ősszel a gumókat bakhátakon, a virág kedveli a homokos és meleg talajt.

A kertben helyet kaptak nárciszok, jácintok, de ebben az esztendőben kardvirágok is nyílnak. A tulipánpiknik sajnos azonban elmarad most a koronavírus-járvány miatt hozott rendelkezések következtében.

– Bejelentkezés alapján, dél és délután kettő óra között le lehet nálunk szedni a virágokat, a fél hektáron egyszerre csak húszan lehetnek – mondta el Mátrai Zoltán.

Megjegyezte: a különleges helyzetben házhoz is szállítanak, Siófoktól egészen Keszthelyig. – Tavaly négy héten át volt tulipánszüret nálunk, sajnos idén csak az egészségügyi feltételeknek megfelelően tudják szedni a virágot – mondta el a kert tulajdonosa.