Házhoz viszik a pékek húsvétra a kalácsot

A régi magyar konyhában a húsvéti sonka mellé foszlós kalácsot kínáltak. Nagyüzem van a somogyi pékségekben, az ünnepi pékáruból sós és édes is készül. A Kinizsi iskola tanára pedig online videóban avatja be diákjait a kalácssütés rejtelmeibe.

Nagyüzem van az egyik toponári pékségben is. Egymás után kerülnek a kalács formába a tészták, s miután kisültek és kihűltek, már csomagolják is. Sós és édes is készül belőle. – Picit jobban kedvelt az édes kalács húsvétkor – mondta Tóth Tamás, a Desedai Pékség tulajdonosa – 3-400 kalácsot sütünk az ünnepekig. Egy régi receptet használunk több mint tíz éve, általában hármas fonással készült kalácsok kerülnek a kemencébe, de néhány koszorú formájút is sütünk – tette hozzá a toponári pékség tulajdonosa.

A járvány miatt többen kedvet kaptak hozzá, hogy otthon süssék az ünnepi péksüteményt. Ez is oka, hogy a kaposvári Slendy Pékségben most csak a tavalyi kalácsmennyiség harmadát készítik. Ojtó Lajos, a Slendy Pékség tulajdonosa elmondta: az idén házhoz szállítást is vállalnak.

Kalácssütést tanít interneten, de nem csak diákoknak

Csamári Gábor simonfai otthonában vezeti be a kalácssütés rejtelmeibe videók és fotók segítségével diákjait. Mivel hetek óta online oktat, ezért úgy döntött, hogy most a tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódó finomságokat készíti el. A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium szak­oktatója szerint a jó kalács egyik titka a minőségi alapanyag, a lisztet kisebb malmokból szerzi be.

– A patikában kapható aszkorbinsavból teszek egy késhegynyit a tésztába, amely feloldja a sikértartalmat – mondta. A dagasztást követően érni hagyja hűvös helyen 40 percig a tésztát. – A kalácsnak 4-5 óra kell, mire összeérik a tészta és kisül a kemencében – tette hozzá. Azt tapasztalja: húsvéti receptjei iránt nemcsak a diákok, hanem a szülők is érdeklődnek.