Helyi értékekről készített társasjátékot egy anyuka

Társasjátékot készített egy főállású anyuka a Dráváról, hogy ezen keresztül mutassa be a gyerekeknek a térség élővilágát és a somogyi települések értékeit. Alkotása oktatási segédeszköz és a Családok éve társasjátéka lett.

A csurgói származású hivatásos anya, Kászoni Edit erdélyi szobrászművész férjével és négy gyermekükkel Fertőszentmiklóson telepedett le. De nem szakadtak el Somogytól, sűrűn járnak vissza. – Nem voltunk hívei annak, hogy a gyerekek egész nap a mobiltelefont böngésszék vagy a számítógép előtt üljenek, inkább menjenek ki a természetbe és ismerjék meg a saját környezetüket – mondta Kászoni Edit, aki négy diplomát szerzett, van pedagógusi végzettsége is, s egy másik hivatásos anyukával beszélgetve jött az ötletük, hogy készítsenek egy hiánypótló társasjátékot.

Így született meg előbb egy Fertő-tavi, majd egy drávai társasjáték. A játék fő célja a környezetvédelemre nevelés, a helyi állatok és növények természetvédelmi értékét felfedezőkártyák tüntetik fel, ezeket kell gyűjteniük a játékosoknak, s ha valaki szemetel, dupla büntetést kap. A Dráva-mentét bemutató társasjátékban 30 helyszín szerepel. Őrtilostól indul a túra a térképen és Siklósig tart.

– Sok gyönyörű táj van a vidékünkön, amelyek kissé mellőzöttek – mondta Kászoni Edit. – Felhívtam a polgármestereket is, mert engedélyt kellett kérni a képviselő-testületektől, hogy a települések nevét megjelentessük a játékban.

Berzencén az egyedülálló lakodalmas népszokásokat mutatja be a játék, de szerepel helyszínként a bőszénfai szarvasfarm, a zselickisfaludi csillagvizsgáló vagy a petesmalmi vidrapark is. A Dráva parti felfedezőt a Nyugat-Magyarországi Egyetem oktatási segédanyagnak minősítette, és a Családok éve társasjátékának választották 2018-ban. Kereskedelmi forgalomban is kapható. Az alkotója szerint ott lenne a helye minden környékbeli óvodában és iskolában, mert a játszva tanulás módszerével észrevétlenül csepegteti a gyerekekbe az ismereteket a szülőföldről.

Sokan segítettek

Sok somogyi nyújtott segítséget ahhoz, hogy elkészülhessen a Dráva-parti felfedező. Füstös János, Csurgó polgármestere azonnal felkarolta az ötletet, és támogatta Galamb Gábor, a Kaszó Zrt. vezetője is. Hogy mit mutassanak be a társasjátékban, ahhoz információkat adott Toldi Miklós, a Dráva szövetség elnöke, és Mezei Ervin, a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársa is. Kászoni Edit elmondása szerint a legtöbb segítséget mégis édesapjától Gelencsér Jánostól kapta, aki iskolaigazgató volt Görgetegen, Zákányban, és tanított Iharosberényben is.