Hét évtized formálta át a reformátusok zsoltárgyűjteményét

Megújult a Magyarországi Református Egyház énekeskönyve. A kiadványt több mint hetven év után frissítették.

A legutóbbi változatot 1948 óta használta a protestáns felekezet. A régi énekeskönyv 512 zsoltárt és dicséretet tartalmazott, ebből 55 kivételével mindegyik átkerült a 2021-es kiadványba, összesen 210 új énekkel is bővült.

Petró László kaposvári református lelkipásztor lapunknak elmondta, az elmúlt hét évtizedben az éneklés és az énekkincs dinamikusan változott, formálódott a magyar nyelv, ezért is volt szükség az új énekeskönyvre. – Emellett újabb énekek kerültek a köztudatba, melyek korábban nem kaptak helyet az énekeskönyvben – mondta Petró László. – A régi énekeskönyv énekei közül többet nem használtak, mert a dallama miatt nem lehetett túlságosan jól énekelni, másrészt elavult volt a szövegezése. Ezekkel az énekekkel két dolog történt. Egy részét teljesen kivették az új könyvből, esetleg modernizálták a dallamát és énekelhetőbbé tették, illetve változtattak a szövegen, hogy gördülékenyebbé váljon – tette hozzá a lelkipásztor.

A 846 számozott éneket tartalmazó kiadvány szerkesztői hosszú távra terveztek és bővíthetővé tették a könyvet. Amikor csoportosították az énekeket, akkor több helyet is kihagytak, hogy ha évek múlva új énekek jelennek meg, azok is helyet kaphassanak a kiadványban.

– Az új énekeskönyv a régihez hasonlóan kategóriákra tagozódik, tehát különböző istentiszteleti témákat ajánlj és végigveszi a liturgiát, illetve a hitünk életének a különböző nagy témáit is feldolgozza – hangsúlyozta Petró László.

– Azért is nagyon fontos és időszerű volt ennek a kiadványnak az újraszövegezése és megjelentetése, mert nagyon sokan imádságos könyvként is használják az énekeskönyvet. Többen odahaza is sokszor forgatják, például betegágy mellett gyakran annak énekeit imádkozzák. Az új református énekeskönyvet fokozatosan vezetik be a somogyi gyülekezetekben, néhány helyen már az elmúlt hétvégén is használták.

Fotó: Lang Róbert