Hetek után nyithatott újra, meg is telt a vásártér

Világjárvány ide vagy oda, ha a vásár megnyitja kapuit, nincs mese menni kell. Sokan gondolkodtak így az elmúlt hétvégén Kaposváron, hiszen a vásártér hosszú idő óta újra megtelt. Igazi tavasz ünnep lett a vásár a megyeszékhelyen, ahol örömmel nézelődtek a vevők.

A bejáratnál folyamatosan magas volt a népsűrűség, nem volt könnyű úgy bejutni a vásárba, hogy ne kerüljünk vészesen közel vásárlótársainkhoz. A kapu két oldalánál mindenféle földi jó vonzotta a tekintetünket és a vasárnapi ebédre kiéhezett gyomrunk is megkordult a vöröslő eperhalmok láttán. S azt is elképzeltük, milyen remek lecsót csinálhatnánk a paradicsomból és paprikából. A színes, virágos, kockás női ruhák között barangolva pedig már szinte éreztük a közelgő nyár érintését is. Könnyen bűnbe estünk a rég nem látott ismerősök: a női táskák látványától.

Tulajdonképpen bárki elcsábulhatott a hetek óta tartó vásármegvonás után, hiszen az uraknak is akadt csemege a vásártéren. Sokan meg is álltak a szerszámokat kínáló árusok standjánál, s ha nem is vettek semmit, de mérnököket megszégyenítő szakértelemmel vizsgálták a csavarhúzókat és fúrógépeket. A légvárból elégedett gyerek kiáltások szűrődtek ki, a kifőzdéknél pedig nyomát sem láttuk vírusveszélynek. Olyan önfeledten fogyasztották a vendégek a lángost, kolbászt, hurkát, mintha sosem lett volna koronavírus. Nyilván a maszkok is lekerültek, amíg a sült disznóságokat eltüntették a vásárlók, hogy aztán orruk alá húzva újra útra keljenek az árusok portékái közé.

– Olyan a kínálat, mint bármikor, ha eljövünk – mondta egy középkorú asszony, aki csak nézelődött.

– Ballagási ajándékot akarok venni a keresztlányomnak – árulta el Jankó Gyuláné. – Úgy döntött a család, hogy jövő héten megtartjuk az ebédet, ezért jöttünk el. Na meg persze egy jó lángosért.

Nem mindenki viselt védőeszközöket a bevásárlásnál, sőt csak elvétve láttunk jól felszerelt vásárlókat. Elsősorban az idősebb korosztály volt elővigyázatos. – Itt a maszkom, van nálam kesztyű is – mutatott kezére Szabóné. – De a távolságot még így is meg kell tartani. Szerintem minden embernek a közösség hiányzott.

Így gondolták a kereskedők is, akik inkább érdeklődők kíváncsiságát elégítették ki árujukkal, s kevésbé tudtak forgalmat elkönyvelni ezen a vasárnapon. – Nagyon gyenge ez a vásár – mondta érdeklődésünkre Piller Tamás. – A forgalom egyenlő a nullával, a vírus előtt sokkal többen vásároltak. Ki vannak éhezve az emberek a vásárokra, de inkább csak vonulás van.

Hozzátette nem könnyű a kereskedőknek kigazdálkodni a helypénzt. – Sokkal keményebben megfizettetik velünk, minden centit lemérnek, úgyhogy drágább lett – fogalmazott a kereskedő.

Három hónap után újra szabadon

Utoljára márciusban volt vásár Kaposváron, azonban a bejelentett veszélyhelyzet miatt a következőt, amelyet a nemzeti ünnepre időzítettek már lemondta a vásárteret üzemeltető társaság. A veszélyhelyzet első időszakában a piacok is sorra zártak be, a kaposvári Nagypiac viszont végig kitartott. Miután az agrárminiszter arra biztatta a szervezőket, hogy nyissák meg kapuikat a helyi termékeket kereső vásárlók előtt sorra tettek eleget a kérésnek. S az óvintézkedések lazításával a szabadtéri vásárok megtartása is lehetővé vált. Az első kaposvári kirakodóvásárt május második vasárnapjára tervezték, ám ezt akkor nem, csak most három héttel később tartották meg.