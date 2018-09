Heteket kell várni most megbízható gázszerelőre

Sokan időzítették mostanra a fűtőberendezéseik ellenőriztetését és karbantartását. Ez is oka annak, hogy heteket kell várni most gázszerelőre. Van szakember, aki szerint sok az idős fűtőberendezés, de egyre többen igyekeznek korszerűbb készülékre váltani.

– Egy kollégámnak a minap több mint száz hívása volt, én meg már nem is számolom – mondta el kérdésünkre Takács Vendel, a kaposvári Tami-Szer Kft. ügyvezetője, gázszerelő mester. A szakember szerint sokan hagyták mostanra a fűtőberendezéseik ellenőriztetését és karbantartását, így több hétig kell várniuk az embereknek. – Akiknek meleg vizet is biztosító kombi gázkazánjuk van, azok közül többen már a nyáron elvégeztették a karbantartást – tette hozzá Takács Vendel. – Én is azt szoktam javasolni, hogy ne várják meg ezzel az őszt. Persze, más egy konvektor, amit ekkor indítanak csak el. Sok még ma is az öregebb fűtőberendezés, de látni már pozitív változást e terén. Többen is elkezdték leváltani a régi készülékeket, hiszen volt erre elérhető pályázati forrás is. Az elmúlt egy évben mi is több helyütt üzemeltünk be többek között új gázkonvektorokat – jegyezte meg.

Takács Vendel elmondta: fontos a fűtőberendezések felülvizsgálata, hogy elkerülhető legyen a szén-monoxid-mérgezés. Az általános ellenőrzési díjak 6-10 forint körül alakulnak. Persze, ha már szét kell szedni a készüléket, a költség is nő. Egy kondenzációs kazán tisztítási díja 20 ezer forint körül mozog, amiben nincs anyagköltség. Már a cégek is szakosodnak, hiszen egy-egy márka készülékei között is nagy különbségek vannak a szerviz terén – tudtuk meg a mestertől.

Pete Lajos kaposvári gáz- és fűtésszerelő szerint több oka is van annak, hogy miért kell most heteket várni a szakemberekre. Egyrészt nagyon sokan időzítették mostanra a fűtőberendezések felülvizsgálatát, másrészt pedig kevés a tényleg hozzáértő gázszerelő, sok szakember kiöregedett. – Amikor szeptemberben megkezdődik a szezon, naponta 12-14 órát is dolgozunk – mondta Pete Lajos. – Ám pusztán a lakosság 30 százaléka az, aki karbantartást igényel, az emberek mintegy 70 százaléka már csak akkor hív szakembert, ha már baj van a készülékkel és nem tudja beüzemelni.

Sok az öreg készülék, elkél a tapasztalat Pete Lajos szerint egyre több az elavult, öreg fűtőberendezés, melyeknek az üzembiztonsága is rossz. Nemritkán 20-30 éves készülékeket használnak az emberek. Sok az öreg konvektor, s idősebb gázkazánokból is találni szép számmal. A szakember úgy véli: csupán az emberek körülbelül 20 százaléka az, aki modernebb fűtőberendezést használ. – Nem egyszer tapasztaltuk már, hogy sok családban nincs is más alternatíva, ha elromlik a gázkészülék – mondta a szerelő. – Se cserépkályha, de még egy hősugárzó sincs a háztartásban. Aki viszont meg tudja javítani az idős fűtőberendezéseket, annak több éves tapasztalattal kell rendelkeznie. A szakembereknek különböző engedélyeket is meg kell szerezniük, aminek szintén van költsége. A jó szakember pedig megkéri a pénzt a szaktudásáért. Mi rendszerint elmondjuk, hogy a fűtési szezon végén, tavasszal érdemes egy nagyobb karbantartást elvégeztetni. Ha viszont ősszel mégsem sikerül beüzemelni a konvektort vagy a kazánt, még mindig gyorsabban és egyszerűbben elvégezhető a szerviz, mint szezonban.