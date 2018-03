Hétszázmillió forintra nőtt az önkéntesek támogatása

A központi költségvetésben a tavalyinál százmillióval több, 700 millió forint áll rendelkezésre az önkéntes tűzoltó-egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek támogatására.

Az összegből 600 millió forintra az önkéntes tűzoltó egyesületek, százmillióra pedig a mentőszervezetek pályázhatnak – derült ki a katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatójából. A BM OKF a Magyar Tűzoltó Szövetség közreműködésével közösen pályázatot írt ki, a hivatásos tűzoltósággal együttműködési megállapodással rendelkező tűzoltó egyesületeknek április 11-ig kell eljuttatniuk pályázatukat az illetékes tűzoltóságra.

– A 2018-as kiírás az előző évhez képest korábban jelenik meg, így a támogatási összegeket is hamarabb kapják meg a sikeresen pályázók – tájékoztattak. – A pályázati lehetőség évről évre biztosítja az egyesületek fejlődését, jelentős szerepet játszik abban, hogy folyamatosan erősödik az együttműködés a hivatásos és az önkéntes szervezetek között. A tűzoltó egyesületek tavaly már csaknem 8000 eseménynél támogatták a katasztrófavédelmi szervek munkáját.

Tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságnevelési és hagyományőrzési tevékenységhez kapcsolódó működési költségek finanszírozására lehet pályázni, továbbá technikai, informatikai fejlesztésre és az önkéntesek oktatásának támogatására is. Azt is közölték: egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be, az elnyerhető összeg kategóriánként eltérő. Támogatás nyerhető egyebek mellett alkalmassági vizsgálatok költségeire, szertár építésre, felújításra, EDR-rádiókra, védő- és technikai eszközökre éppúgy, mint tűzoltótechnika-kezelői vizsgára. Az idei pályázaton is kérhető támogatás olyan rendszeresített szívó- és nyomóoldali szakfelszerelésekre, kéziszerszámokra, amelyek egyébként nem szerepelnek a kiírás mellékletében, emellett továbbra is pályázhatnak az egyesületek utánfutó beszerzésére.