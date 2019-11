Hétvégén telik meg igazán élettel a Pajtaszínház

Színházi sorozatot indított az Együd Árpád Kulturális Központ.

A bérletesek összesen négy előadást tekinthetnek meg a Szivárvány Kultúrpalotában. Az első egy zenés vígjáték lesz, amelyet november nyolcadikán láthatnak az érdeklődők. Szalay Lilla, az Együd Árpád Kulturális Központ igazgatója elmondta: az emberek igényei szerint állították össze a programot, ezért a másik három előadás operett lesz.

– Már az adventi programok is megvannak – mondta Szalay Lilla. – A hagyományokhoz híven, advent első vasárnapján felkapcsoljuk az ünnepi fényeket. A többi hétvégén is készülünk programokkal, minden vasárnap érkezik Kaposvárra egy ismertebb fellépő. Annyit elárulhatok, hogy az első adventi hétvégén Szulák Andrea látogat el a városba. A Pajtaszínházban minden pénteken, szombaton és vasárnap lesznek programok. A péntek a gyerekeké. Azért döntöttünk így, mert mikulás napja és Luca napja is péntekre esik. Szombatonként első sorban olyan fellépőket láthatunk a Pajtaszínházba, akik kötődnek Kaposvárhoz. Innen származnak, itt tanultak, mostanra pedig a zenei élet meghatározó szereplőivé váltak. Advent negyedik vasárnapján a történelmi egyházak közös áldásával és egy kiváló népdalénekessel hangolódunk karácsonyra.

– A hétvégékre erősítünk rá jobban – folytatta az igazgató. – Korábban szinte mindennap volt program a Pajtaszínházban. Felléptek nyugdíjas kórusok, kisebb népdalkörök, idén azonban ez másként lesz, viszont nem szeretnénk elengedi ezeket a csoportokat, akikkel egész évben együtt dolgoztunk. Úgyhogy december 14-én a kisebb fellépőknek az Együd Árpád Kulturális Központba szervezünk egy karácsonyváró napot. A szilveszteri program is összeállt már, a főtéren a Mystery Gang szórakoztatja majd a közönséget – tette hozzá Szalay Lilla.