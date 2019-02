Hiába a győzködés, német helyett angolt választanak a diákok

Országosan két és félszer többen tanulják az angol nyelvet, mint a németet. Az adatok Somogyban sem térnek el nagyon. A megye általános és középiskoláiban összesen húsz és félezren választották az angolt, míg a németet valamivel több mint tizenegyezren tanulják.

A kaposvári Honvéd Utcai Tagiskolába 414 diák jár, ebből 322-en tanulnak idegen nyelvet. Az angolt 213-an, a németet pedig 109-en próbálják meg elsajátítani. Delyné Horváth Andrea igazgató szerint: azért választja sok szülő az angol nyelvet gyermekének, mert manapság szinte minden területen ezt használják. Az is fontos szempont, hogy van olyan középiskola, ahol kilencedik osztályban nem indul alap angol képzés, csak haladó. Így aki általános iskolában németet tanult és ilyen intézménybe szeretne továbbtanulni, annak a nyári szünetben angoltanárhoz kell járnia, hogy ne maradjon le a többiektől.

A Lorántffy Zsuzsanna Református Iskolában is többnyire angolt tanulnak a fiatalok. Az általános iskolában a gyerekek hetven százaléka, a középiskolában – mivel két nyelvet tanulnak – a kilencvenöt százaléka. A második legnépszerűbb a német, ezt a gim­nazisták hatvan százaléka választja, negyven százalék pedig olaszul tanul.

– Az informatika világára hivatkozva választják az angolt a szülők – nyilatkozta lapunknak Molnár Tímea, a Lorántffy Zsuzsanna Református Iskola igazgatója. – Próbáljuk meggyőzni őket a németről is, hogy kisebb létszámú csoportokban jobban lehet tanulni nyelvet, de sajnos nem járunk szerencsével. Gyakran visszük a diákokat külföldre, német nyelvterületre, hogy gyakorolhassanak, de ez sem motiváció. Azt vettük észre, hogy az olasz nyelv népszerűsége évről évre növekszik.

Az oktatási államtitkárság adatai szerint az ország általános iskoláiban több mint 433 ezren tanulják az angolt, Somogyban 11 ezer 225-en. A középfokú oktatási intézményeknél is túlsúlyban van az angol, országosan 375 és félezren, a megyében pedig valamivel több mint kilencezren választották ezt a nyelvet. A két nyelv mellett népszerű még a francia, az olasz és orosz is. Az adatok talán nem is annyira meglepőek, hiszen a legtöbb munkahelyen, de még a diákmunkát közvetítő cégeknél is előnyt jelent az angol nyelvtudás.

– Ez az üzleti nyelv – mondta Dakó Roland, a Meló-Diák Iskolaszövetkezet régióvezetője. – Az elmúlt tíz évben sokkal jobban előtérbe került az angol. Nálunk az ügyfélszolgálati munkatársaknak muszáj angolul beszélniük, hiszen vannak külföldi diákjaink is. Arra is figyelnünk kell, hogy egy műszakban legyen olyan diák, aki beszél angolul. A német korábban előnyt jelentett a Balaton partján, de már ott is inkább az angol a fontos, hiszen azt szinte mindenki beszéli.

– Nálunk nem a papír számít, hanem a tudás – fogalmazott Budai Mónika, a VIDEOTON Elektro-PLAST KFT. HR-vezetője. – Cégünknél az angol az üzleti nyelv, ezért annak ismeretét elvárjuk azoktól a munkavállalóinktól is, akik a partnerekkel tartják a kapcsolatot. Vannak olyan munkakörök, ahol elengedhetetlen az angol, ezért a jelentkezők átesnek egy írásbeli és szóbeli nyelvteszten. Természetesen, ha valaki más idegen nyelven is beszél, az előnyt jelenthet.