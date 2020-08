Hiányos a strandetikett, van aki az öltözőben végzi dolgát

Habár a turisták idén valamivel kevesebben vannak, mert elmaradtak eddig a zamárdi fesztiválok, mégis sok dolguk van a városfenntartási cég munkatársainak. A közel 3 kilométeres szabadstrandon az sem ritka, hogy a látogatók összepiszkítják a fürdőhelyet.

– Volt olyanra példa, hogy az öltözőkabinban végezte valaki a nagy dolgát – panaszkodott Csákovics Gyula polgármester. – De az is megtörtént korábban, hogy a játszótérre piszkított valaki. Ez nem csak gusztustalan, de fertőzésveszélyes is.

A kutyák ürüléke is sok munkát ad a munkatársaknak. A polgármester azt mondta: az egészben az a felháborító, hogy a szóban forgó kabintól pár méterre nyilvános vécé található.

Dacára, hogy nem kutyás fürdőhelyről van szó, sokan hagyják a kutyáiknak, hogy itt végezzék el dolgukat. Amivel még nem is lenne olyan nagy baj, ha a kutyapiszkot a gazdik összeszednék.

Pedig szabályok a szabadstrandon is vannak, például az, hogy a parttól számított 30 méteren belül tilos a dohányzás. Ennek ellenére sokan itt hagyják a csikket, pedig csak néhány lépésre van onnan a kihelyezett csikkgyűjtő.

– Ezek a szabályok azért vannak, hogy kulturáltan tudjunk együtt strandolni – jegyezte meg a városvezető. – A szabadstrandon nem szabad mindent. Nekünk nagyon sokba kerül az üzemeltetés, szezonban több tonna hulladékot szállítunk el innen.

Emellett strandőrök is ügyelnek a rendre, ha szükséges a közterület-fenntartókkal együtt. Ha pedig annyira elmérgesedne a helyzet, a rend­őrök segítségével tartják fenn a rendet.

Fotónk illusztráció!