Hihetetlen gazdagsággal, változó árakkal barátkozik velünk az ősz

Van abban valami emberséges, amikor reggeli előtt az ember szívére séta közben ráül a frissen sült pecsenyeillat, s közben az ősz minden ajándéka roskadozó asztalokon köszönget felénk.

Ebből is de jó volna, amabból is kellene venni legalább egy fél kilót – biccentgetünk vissza mosolyogva. Márpedig a nyüzsgő kaposvári Nagypiac efféle különleges érzetekkel fogadta pénteki látogatóit, s a több tíz kilós sütőtökök látványával, melyből kétnapos rendezvényt faragtak a hétvégére.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A tavaszi palántázás után csak nevelni kellett a tököt, s a végeredményt benevezni a versenyre, aminek szombaton tartják az eredményhirdetését. Pénteken már több tucatnyi töknevelő büszkesége üdvözölte a piac vásárlóit. Az őstermelők mellett az amatőrök is megjelentek, hiszen a Petőfi utcai ovisok is beszálltak, s mint kiderült, a piac is nevelgetett három bokorral, de sajnos az egyiket még tavasszal, földlabdástól lopták el, a maradékon termő hat töknek pedig ugyancsak lába kelt egy meg nem határozható időpontban… A bánkódást ennek ellenére fel tudta váltani a tökölés, s fontos megjegyezni: a hétvégén Kaposvár nyerte volna az országos sütőtökválaszték versenyt. A vevők már kilónként százötven forintért hazavihették a finomságot, legdrágábban kétszázötvenért láttuk, a méretválasztásban pedig – s hogy nem mondja senki, az nem lényeg – csak a pénztárcánk mélysége szabott határt. A törpétől az óriásig minden előfordult, s azt is megtudhattuk, „Istenszelte” tököt csak darabolni kell, főzés közben rostjaira omlik, feledtetve a háziasszonyokkal az éles reszelőket és tökgyalukat.

Mindig elgondolkodtató látvány, amikor idős emberek a hátuk mögött guruló szatyrokat, kisebbfajta bőröndöket húznak a piac irányába. Valahogy úgy tűnik, ahogy megtelnek a hordozók, nem hogy nehezebb lenne a vontatás, inkább könnyebb léptekkel közlekednek tulajdonosaik. Őszi kínálatgazdagság ide vagy oda, az árak alig-alig csillapodtak, s így nyilvánvaló, hogy a lábnyomok súlya azért is könnyebb lehet, mert talán a pénzköltés nehézsége nem nyomasztja már a vásárlót hazafelé ment. Legalábbis a zeller darabjáért elkért háromszáz forint, a négyezer forintos kistermelői őrölt pirospaprika, a háromszáznyolcvan frontos hazai zöldség, vagy a még mindig nyolcszáz forintos paradicsomár erre engedett következtetni.

Sorakoznak a koszorúk Nehéz volt nem észre venni, hogy ahogy közeledünk november első napjaihoz, minden héten egyre többen árulják már formás koszorúikat, hogy a sírokra méltó díszek kerüljenek. Világosan látszik, hogy az olcsóbb műanyagokért még nem mozdultak meg a tömegek, de a jó áron kínált kisebb tobozkoszorúkért egy-egy asztalnál pénteken már görbültek itt-ott kurta sorocskák. A legolcsóbb hatszáz forintért alig nagyobbacska egy kistányérnál, de kétezer forintért már korrekt, ízlésesen fűzött koszorút lehetett hazavinni.