Hírek röviden: a sport hoz újra lendületet a hétköznapokba

A somogyi megyeszékhelyen a két nagyobb úszóklub, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, valamint az 1. MCM-Diamant Adorján SE versenyzői is újra vízbe ugrottak. Pénteken 11 órakor a Rákóczi FC is újra pályára lép a Paksi FC ellen. A járványügyi helyzetre való tekintettel ezt a felkészülési mérkőzést is zárt kapuk mögött rendezik.