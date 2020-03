Hírek röviden: önkéntesek is felveszik a kesztyűt

Egyre inkább az elővigyázatosságra helyezzük a hangsúlyt. Számos helyen összefogással segítenének a rászorulókon.

10:15

Szamosi Lóránt, siófoki kancellár írt egy levelet a diákokhoz:

Levél a Diákoknak!

Sokan és sokféle helyzetben küzdenek a koronavírus ellen. Egészségügyi és szociális területen dolgozók, rendvédelmisek és katasztrófavédelmi szakemberek. Óriási tiszteletem és csodálatom minden percért, amit értünk dolgoznak. Most mégis – talán érthető módon – a tanároknak és a pedagógiai munkát segítő dolgozóknak, kollégáimnak szeretnék elsősorban nagy-nagy köszönetet mondani, és a sokszor korholt, de mégis azért csodalény diákoknak! Döbbenetes összefogásokat produkált csak ez a három nap, amióta kiderült, hogy egy mindkét fél számára eddig kevéssé használt módszer szerint folyik hétfőtől az oktatás. Szülők, diákok, pedagógusok hoztak össze nagyszerű ötleteket. E vészterhes időkben olyan szövetség kezd kialakulni a tudásátadás érdekében, amelyet semmilyen kiváló tanterv nem hozhatott eddig össze.

Kedves Diákok!

Veszélyhelyzet van, ami tőletek is azt követeli meg, hogy a kelleténél egy picit gyorsabban váljatok felnőtté. Én nagyon bízom bennetek, és tudom, hogy képesek vagytok összetartani, segíteni egymást. Láttalak benneteket sokszor örülni, és láttalak már bennetek szívszorító módon szomorkodni is. Most arra van szükség, hogy vigyázzatok egymásra, a családotokra, különösen a nagymamákra és nagypapákra. Ez az egyik nagy feladat. A másik a tanulás folytatása. Még az is előfordulhat, hogy ezt élvezni fogjátok, sőt most digitális „szerelmeiteket”, mint az okostelefont, tabletet, laptopot legális módon használhatjátok a virtuális tanórán. Kutatások szerint is különösen fontos számotokra, hogy állandóan kapcsolódjatok egymáshoz, online. No, ebben nem lesz hiány mostantól. Olyan lesz ez, mint egy végtelenített Instagram idővonal. A spontán szelfik a 30 fős matekóráról, vagy az ének órán készült „Én, egy Bartók gyűjtötte népdal skype-os előadása közben” fotók sokkal menőbbek lesznek, az internetet elárasztó beállított, agyonretusált, „mindig boldogok vagyunk” képeknél. Ez most maga az ÉLET lesz! Nem a lábaitok végén fityegő menő edzőcipőtökről készült, a háttérben naplementés balatoni fotók lesznek népszerűek; hanem a tesi tanárnak küldött 48 ütemű gimnasztikai gyakorlatotokról felvett rövid klipetek, vagy éppen az edzett ifjúságért előírt 3×5 km-es futásról készült Runkeeper képernyőfotó! Erre tuti emlékezni fogtok még 20 év múlva is! Nem ígérem, hogy könnyű lesz, nem ígérem, hogy mindig patent módon folynak az órák. Ha elmegy a netetek, az nem igazolatlan hiányzás, hanem egy technikai feladat, és a kapcsolat helyreállítását otthoni teammunkában kell megoldani! Számtalan kiborulós és vidám, biztató és kilátástalan pillanatban lesz részetek, részünk a következő hetekben. Ez a helyzet, hogy nincsenek „igazi” tanórák higgyétek el tanáraitoknak is rossz. Hiányzik nekik a személyes kapcsolat, hiányoznak a diákok, ebben biztosak lehettek. Idővel bele fogunk jönni, együtt sikerülhet, segítünk mindenben nektek, és ti is segítsetek tanáraitoknak. Biztassátok egymást, ha valaki besokall, segítsetek neki. Mutassátok meg, hogy milyen nagyszerű fiatalok vagytok, és nem egy bénázó okostelefon nemzedék! Tudom, hogy sikerül!

Mindig mossatok kezet!

Maradjatok otthon!

Vigyázzatok egymásra!

Szamosi Lóránt

kancellár

tanár

egy 18 éves gimnazista lány édesapja

9:45

– A legfontosabb, hogy otthon maradjunk és ne menjük közösségbe, kerüljük a személyes kontaktust – tanácsolta a kaposvári származású Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem professzora. Szerinte csak úgy tudjuk a vírus terjedését megakadályozni, ha az óvintézkedéseket betarjuk.

9:11

Tab

Schmidt Jenő, Tab polgármestere tegnap tette közzé tájékoztatóját

9:00

Kaposvár

Az önkormányzat a koronavírusos megbetegedések kockázatát igyekszik minimalizálni, újabb intézkedések várhatóak. Felhívásukra 39 önkéntes jelentkezett eddig.

A kismamabérleteket kipostázza a város.

2020.03.18. Szerda

