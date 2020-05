Hírek röviden: Jövő héttől enyhülnek a korlátozások

Hétfőtől fokozatosan újraindulhat az élet, de a hétvégére maradnak a korlátozások

Kaposváron is kötelező lesz a szájmaszkok viselése a buszokon és a boltokban – erről Szita Károly polgármester Facebook-oldalán, videóban számolt be. Vidéken a kormány döntése értelmében május 4-től enyhítenek a kijárási korlátozásokon. Vasárnapig minden kaposvári megkapja a város által készíttetett szájmaszkokat, amelyeknek a legnagyobb részét már kiszállították. A hosszú hétvégére azonban még érvényesek lesznek a korábbi intézkedések is, így továbbra is zárva maradnak a desedai büfék, egyes parkolók a tó körül és a Városliget is. Hétfőtől azonban a teraszos kávézók és éttermek már kinyithatnak.

Az iskolákra, óvodákra és bölcsődékre egyelőre nem vonatkozik az enyhítés, így továbbra is az ügyeleti rendszert fogja fenntartani a város.

Szita Károly arra kéri az idősebb kaposváriakat, hogy továbbra se hagyják el otthonaikat, vigyázzanak magukra, hiszen ők legveszélyeztetettebb korosztály. Számukra a város továbbra is segítséget nyújt, ha szükségük van.

Hamarosan minden kaposvári cég és vállalkozó megkapja azt a kérdőívet, amely ahhoz szükséges, hogy a vállalkozókkal közösen tudja a város elkészíteni gazdaság-újraindítási akciótervét.