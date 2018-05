Hivatalosan is megnyílt a balatoni kutyás turisztikai szezon

Egyre több szállás, vendéglátóhely és múzeum csatlakozik azon szolgáltatók közé, amelyek kutyabarátként aposztrofálják magukat.

Új trend jelent meg a városi kutyatartás elterjedésével, ahol családtagként kezelik a kutyát, éppen ezért a gazdik hajlandóak plusz pénzt, időt áldozni arra, hogy négylábú kedvencük a nyaralás során is velük tarthasson, adott esetben együtt is strandolhasson. A szolgáltatókat gyűjtötte össze első körben a Kutyabarát Balaton Térkép, melyet idén egy 72 oldalas országos életmód magazinnal is kiegészítettek – hangzott el a balatonlellei BL YachtClubban, ahol sajtótájékoztatón mutatták be a kutyatartók számára elengedhetetlenül fontos kiadványt. Sziládi-Kovács Tibor a Kutyabarát Balaton Élménykalauz alapítója kiemelte, hogy a magazin több hasznos rovatot tartalmaz, van pl. receptrovat és kuponoldal is, amellyel akár kedvezményeket is igénybe lehet venni.

– A kutyabarát kezdeményezés kampányok és rendezvények formájában is testet ölt. Június 29. és július 1. között tartjuk a fonyódi kutyastrandon a háromnapos Dog Beach Festet. Itt több száz négyzetméternyi területen versenyekkel, programokkal, együtt csobbanással várjuk az érdeklődőket – mondta Sziládi-Kovács Tibor.

Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye általános igazgatója a több évtizedes hagyományokra visszatekintő fesztivál kutyabarát mivoltára hívta fel a figyelmet. Dr. Oravecz Márton, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke a felelős állattartásról és az állatvédelemről elmondta: mint állami szerv, a NÉBIH is nyit a kutyások felé.

Tóth Balázs, a Balatoni Kör alelnöke, a BL YachtClub ügyvezetője szerint a legfontosabb a felelős kutyatartás. Mint mondta: úgy tartsunk kutyát, hogy ne zavarjuk a nem kutyásokat! A BL YachtClub nem marketingfogásból lett kutyabarát hely és úgy alakítják a szabályokat, hogy békében tudjanak egymás mellett élni kutyások és nemkutyások. – Azt vettem észre, hogy kicsit bátortalanok a városvezetők és nem merik meglépni, hogy legyen kutyastrand. Pedig ahol létezik, ott nagyon jól működik, sokkal több kutyastrandnak lenne létjogosultsága. A kutya sem tesz nagyobb kárt a környezetben, mint mi, emberek. Sajnos mi is találkozunk néha neveletlen kutyával, amelyik rontja az összképet. Nyugaton beleírják például a házirendbe, hogy aki nem tartja be a szabályokat, azt nem is engedik be – mondta Tóth Balázs.