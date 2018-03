Hóban-fagyban is jön a falugondnok és a mozgóbolt

A rendkívüli időjárási körülmények, nagy havazások idején sok múlik a falugondnokokon és a mozgóboltosokon, hogy a legkisebb somogyi zsáktelepülésen se maradjanak ellátás nélkül a lakosok. Mindig nekivágnak az útnak, mert tudják, hogy nélkülük gyógyszer, élelmiszer nélkül maradnának a rászorulók, többnyire az idősek.

Ács József kaposvári mozgóboltos szerint a legrosszabb körülmények között is elindulnak minden kisközségbe, legfeljebb késnek. Az idősek nagyon várják őket, ilyenkor gyakran rájuk telefonálnak, hogy merre jár a mobilbolt. Hozzátette: havazás idején az idősek hajlamosabbak megijedni, hogy gondoskodnak-e róluk.

– Ha csak este érünk oda egy faluba, akkor sem maradhatunk el, mert ha egyszer nem megyünk, akkor az emberek többé nem fognak bízni bennünk – mondta Ács József. – Mindig jó gumikkal, jó műszaki állapotú kocsival kell elindulni. Extrém időjárási körülmények között szerintem a megyében a legveszélyesebb az Igal környéki vidék: Bonnya, Fiad, Gadács.

Ha leesik a hó, leginkább az Ecsenybe vezető úton kerülhet bajba az autóbusz. A faluban azonban az önkormányzat megoldja a hóeltakarítást, a helyiek szerint sokszor jobban, mint a városokban.

– A falugondnok minden reggel fél 8-kor elindul a nagy havazások idején is – szögezte le Kőkúti István polgármester. – Legutóbb éppen Kaposvárra utazott. Ha nagyon csúnya az idő, akkor a falugondnok kap segítséget, mert beül mellé egy közmunkás.

Legközelebb Mernyén van gyógyszertár, 13 kilométerre. A falugondnok ott veszi fel az ebédet is. A legzordabb körülmények között is el kell érnie Mernyére, hogy a betegek mindennap gyógyszerhez jussanak. A polgármester nem is emlékezik olyanra, hogy az út meghiúsult volna.

Somogyzsitfán kedden háromszor fogtak neki a hóeltakarításnak a közmunkások, de a szél gyakran visszahordta a havat. Januártól van önálló falugondnokuk, aki elindult az ebédért.

– Az idősek nem maradhatnak ellátás nélkül – mondta Papp János polgármester. – Mindenre fel vagyunk készülve: ha rosszabbra fordul a helyzet, akkor a helyi vállalkozók is besegítenek, traktorokkal, hótolókkal.

Büssüben is odaért kedden az ebéd délre, hiába havazott, még a posta is megérkezett, tudtuk meg Szegvári József polgármestertől. A keddi havazás miatt az óvodásokat délben hazaengedték, de csak az óvónők miatt, akik Kaposvárról járnak be dolgozni. A boltba is hoztak árut. A polgármester hozzátette: az iskolások ugyan nem mentek Igalba, mert ezt kérték tőlük, de szerinte ők is gond nélkül megjárták volna az utat.