Hoffmann Henrik marad a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke

Tisztújító közgyűlést tartott csütörtökön a Balatoni Turizmus Szövetség Siófokon, ahol a tagság újabb három évre Hoffmann Henriket választotta elnökének.

A közismert turisztikai szakember, szállodatulajdonos mellett két alelnököt is jelöltek: Fekete Tamás, a balatonföldvári és Horváth Orsolya, a hévízi turisztikai egyesületek vezetője személyében.

A Balatoni Turizmus Szövetség közel hat éve alakult, akkoriban azzal a céllal, hogy legyen felelőse a Balaton turizmusának. Hoffmann Henrik, az újraválasztott elnök elmondta: számos eredményt tudhatnak magukénak, többek között a nyári főszezonon túli, tavaszi és őszi szezonok megteremtését, amit a Nyitott Balaton akcióval értek el. A legnagyobb áttörésnek ugyanakkor egy egészen friss dolog számít, ami a Balatoni Turizmus Szövetséget a döntéshozók közé emeli egy alakulófélben lévő konzorcium tagjaként.

– Évekkel ezelőtt azt a kérdést feszegettük, hogy ha egy nagy utazásszervező megkeresi a Balatont egy turizmussal kapcsolatos kérdésben vagy éppen csak a sajtónak kell nyilatkozni, akkor ki felel a Balaton turizmusáért – magyarázta Hoffmann Henrik.

– Mostanra sikerült elérni, hogy elindultak azok a tárgyalások, amelyek egy konzorcium létrehozásáról szólnak, és amely valóban a Balaton turizmusának gazdája lehet. Ennek a várható tagjai a Balaton Fejlesztési Tanács, a Magyar Turisztikai Ügynökség, valamint az állami beruházásból megvalósuló fejlesztések létrehozásáért felelős Balatoni Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. mellett a Balatoni Turizmus Szövetség lesz, mint a civil szféra szakmai képviselője – hangsúlyozta Hoffmann Henrik, aki szerint a szövetség szempontjából ez számít az elmúlt évek legfontosabb áttörésének.

Az újraválasztott elnök arról is beszélt, hogy 2018 a családok éve lesz a Balatonnál, ami a családbarát szolgáltatások bővítését is jelenti. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a családok kiszolgálásában is a régiós szemléletet kell szem előtt tartani, és arra kell törekedni, hogy a különböző települések kínálata a tó egész térségében megjelenjen. Így például egy siófoki szállodában kikapcsolódó családnak a Veszprémmel és a Bakonnyal kibővült Balaton régió programjait is kínálják.

A Balaton turizmusa számára az idei év kihívása Hoffmann Henrik szerint a már említett konzorcium létrehozása mellett a Balaton márkázása lesz. – Fontos, hogy egységes márkává váljon a Balaton, a tó megjeleníthető legyen egy ernyőmárka alatt, ami alá beférnek a balatoni települések és ezzel együtt a szolgáltatók is – magyarázta az elnök, aki reméli, hogy így a térség a külföldi piacokon is láthatóvá válik.