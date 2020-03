Hónapokon át hegyekben állhat még az igali kukorica

A koronavírus-fertőzés miatt nem szállítják el a kukoricát az igali Igal-Agro Kft.-től. Hegyekben áll a tengeri, március végéig összesen 5000 tonnát kellett volna elvinni, de a váratlan nehézségek ellenére az agrártársaság biztonságos keretek között működik.

– Ennek a kukoricának az értéke nagyjából 235 millió forint – mutatott kedden Nagy György, az igali Igal Agro Kft. ügyvezető igazgatója a hatalmas mennyiségű árura. – Csakhogy hiába adtuk el az 500 vagon kukoricát, sajnos úgy tűnik, még 2-3 hónapig a saját tárolónkban foglalja a helyet. A koronavírus átírta a megállapodásokat.

A kereskedelmi társaság eredetileg vasúton Olaszországba küldte volna tovább a terményt, ám jelezték, hogy szünetel a kiszállítás, hiszen gyökeresen megváltozott a helyzet az olaszországi állapotok miatt.

– Fel kell készülnünk a következő időszakra, nélkülözhetetlen a gyors reagálás, és mindenkitől fegyelmezett munkát várunk el – hangsúlyozta Nagy György. – Ugyanakkor nem áltatjuk magunkat: biztos, hogy mélyen a zsebünkbe kell nyúlni. A termény raktározási költsége hetente 300 ezer forintba kerül, és ha a helyzet 12 hétig nem változik, akkor 3,6 millió forintra rúg majd a többletköltségünk emiatt.

A rovarkártevők elleni védekezés is súlyos összegbe kerül. A kukorica gázosítására havonta egymillió forintot költenek, s így mindent egybevéve a termény extra tárolására minimum 6,6 millió forintot fordítanak. Nagy György azt mondta: a cég egyelőre önerőből fedezi a váratlan kiadást, de a terményfelvásárlóval később egyeztetni akarnak a költségekről. S idővel – legkésőbb június végén – az őszi árpa aratásakor szükség lesz majd a szabad tárolókra, de előtte alaposan fertőtleníteni kell a gabonaraktározó helyeket.

– A helyzettől függetlenül elvégezzük a napi feladatunkat – hangsúlyozta az ügyvezető igazgató. – Elkészültek a tavaszi tervek, a 222 hektárnyi napraforgón kívül 554 hektáron kerül kukorica a földbe. Ha az időjárás kegyes lesz, április harmadikán kezdjük el a tavaszi vetést. Addig persze seregnyi teendő hárul ránk, de megnyugvással tölt el, hogy mindenki szakszerűen teszi a dolgát. Az is lényeges, hogy hitel nélkül gazdálkodunk, s van annyi tartalékunk, hogy anyagilag átvészeljük a következő hónapokat. S némi könnyebbséget jelent az is, hogy a vetőmagon és növényvédő szeren kívül a műtrágyát is beszereztük már. Ez azt jelenti, hogy hónapokig ezen a téren függetlenek vagyunk a beszállítóktól.

A legrosszabb forgatókönyv

– Cégvezetőként sok mindenre kell figyelni, ezért hivatalos, hiteles forrásból tájékozódom – jegyezte meg Nagy György. – Az agrárélet egyik szereplőjeként kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, s megfelelő munkaszervezéssel igyekszünk lépni az új helyzetben. Ahogy csak lehet, mérsékeljük a kiesést. Véletlenül sem szeretnék jóslásokba bocsátkozni, ezért amennyire tudjuk, tartjuk magunkat a tervekhez. A legrosszabb forgatókönyv kétségkívül az lenne, ha a telephelyről nem mehetnénk a szántóra, s átmenetileg fel kellene függeszteni a munkát.

Megedződhettek a gazdálkodók

Jégeső, aszály, szűnni nem akaró esőzés, váratlan hidegfront, valamint gazdasági-pénzügyi válság: Nagy György szerint a termelők az elmúlt évtizedekben megedződtek, de a mostani állapot semmihez nem hasonlítható. – Tizennégyen dolgoznak a cégünknél, és túlnyomó többségük évtizedek óta itt keresi a kenyerét – mondta az ügyvezető igazgató. – Tavaly – nyereség mellett – közel 650 millió forint volt a bevételünk, s a már érzékelhető nehézségek ellenére is abban bízom, hogy agrárvállalkozásunk 2020-ban is képes megőrizni a pénzügyi stabilitását.