Horgászparadicsom állatparkkal: megnéztük a bonnyai farmot

Az Igaltól nem messze található bonnyapusztai farmon a négyszáz szarvasmarha és a nyugalmas táj csendjét a pecások orsója töri meg. Ottjártunkkor is dolgoztak a fékek, melyeket rendre méretes halak tették próbára.

A Bonnyapuszta határában fekvő területen huszonkét éve foglalkozik szarvasmarhákkal Udvaros Péter tulajdonos, ám rengeteg munka árán sikerült az akkor elhanyagolt területet horgászparadicsommá változtatni. Három tavon, összesen tíz hektáron űzhetik hobbijukat a pecások. A legnépszerűbb tavak közzé tartozik az úgynevezett VIP-tó, melyben csak méretes kopoltyúsok akadnak horogra. A tó királya egy 45 kilós tokhal, melyet csak Godzillaként emleget a tulajdonos.

Pontyból és amurból az 5 kilóstól egészen a 18 kilós egyedekig fáraszthatnak a horgászok, de akár 90 kilós harcsa is meglepheti a látogatót. – Érkeznek hozzánk sokan a környékről, de épp a napokban távoztak berlini vendégek is – árulta el Udvaros Péter. A messziről érkező pecások szállást is igényelhetnek, jól felszerelt apartmanokban tudják kipihenni a fárasztás nehézségeit. A nyugodt, költői környezetben még állatsimogató is található.