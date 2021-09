Hosszú az út a büfékben a pizzától a barnarizs-csipszig

Kakaós csiga, rántott húsos szendvics és pizza: az új tanévben is ez vezeti a somogyi iskolai büfék népszerűségi listáját. Bár a vállalkozások kiemelt figyelmet fordítanak az egészséges táplálkozás népszerűsítésére, ám sok tini továbbra is édességre költi a zsebpénzét.

– Ezt a pizzát most befalom – mondta mosolyogva egy hatodikos fiú kedden a kaposvári Toldi iskolában. – Hétszáz forintba került, a zsebpénzemből vásároltam, hetente kétszer jövök a büfébe. Anyu minden nap finom szendvicset készít, de néha itt is veszek kaját. Imádom a sonkás-sajtos pizzát.

A sós perec 110 forint, a kakaós, fahéjas vagy pizzás csiga 240 forint, a tarjás bagett 320 forintba kerül, a rántott húsos szendvics 550 forint, a a Toldi iskola büféjében a legolcsóbb a sonkás, szalámis szendvics, ami 200 forint.

Kelemen Katalin, a School Drink Kft. munkatársa azt mondta: az előírások következetes betartása mellett az egészséges táplálkozást is igyekeznek népszerűsíteni. A szendvicset vajjal, sajttal készítik, s paprikát és uborkát is tesznek bele.

– A büféket 2010 óta üzemeltetjük – mondta. – A koronavírus-járvány előtt még öt helyen voltunk, most már csak három kaposvári iskolában dolgozunk. Korábban még nálunk is volt szénsavas üdítő, csipsz és nyalóka, de már régóta nem forgalmazunk ilyen terméket. A gyerekek körében népszerű az egyik szénsav- és hozzáadottcukor-mentes ital, de van, aki a teát, a rostos üdítőt vagy a mentes ásványvizet keresi. Korábban gyümölcssalátával is próbálkoztunk, de nem volt túlságosan népszerű. Az iskolai tej- és gyümölcsprogramban ugyanis rendszeresen kapnak tejterméket és almát a gyerekek. Az intézmény vezetésével és a szülői munkaközösséggel időről időre megbeszéljük, hogy lehetőleg mi legyen a kínálatban.

Kelemen Katalin azt mondta: a diákok nagyjából 10-15 százaléka vásárol rendszeresen a büfében. Van, aki alkalmanként 150-200 forintot fizet, más nagyjából 800-1000 forintot hagy a büfében. Szerinte rövid távon nehezen lehet befolyásolni a vásárlási szokásokat, s az életkori sajátosságok sem elhanyagolhatók. A büfében ugyanis hiába árulnak barna kenyeres vagy magvas zsemlés szendvicset, ha sok gyerek nem ezt fogyasztja rendszeresen otthon. Azon is bajos gyorsan változtatni, ha a tinik iskolán kívül gyakran isznak cukros, szénsavas üdítőt vagy energiaitalt.

Rostos üdítő, jegestea, ásványvíz a sláger a kamaszoknál

A Kaposvári Szakképzési Centrum két iskolai büfé üzemeltetése kapcsán tett közzé felhívást, a pályázatok beérkezési határideje szeptember 15. Külsős vállalkozó jelenleg öt intézményben működtet büfét. Némethné Sárközi Ágnes, a tabi Rudnay Gyula szakképző iskolában működő büfé vezetője azt mondta: a nyolcfajta szendvics közül sokan vásárolnak sonkás-sajtosat, fasírtosat vagy szalámisat, viszont hiába van gyümölcs, azt ritkán kérik. Italokból az ásványvíz, a jegestea és a legalább 25 százalék gyümölcstartalmú üdítő a legkeresettebb.

A csokoládé helyett friss vagy aszalt gyümölcsöt is lehet adni a gyerekeknek, s a szülők otthon sokféle egészséges szendvicset készíthetnek Oancea György bőszénfai háziorvos szerint.