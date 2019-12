Hosszú, Milák és Késely ellen sem volt sok esély a kaposvári versenyen

A négynapos versenysorozaton több mint háromszázötven úszó áll rajtkőre, közel ötven hazai egyesület képviseletében.

Az idei esztendő egyik legrangosabb úszóversenyén – amelynek első alkalommal adhat otthont Kaposvár – igazi sztárparádét láthatnak a kilátogató szurkolók.

Szerdán délelőtt a 4×100 méteres MIX gyorsváltó küzdelmeivel rajtolt el az országos bajnoki csatározás. A két érdekelt kaposvári klub közül az 1. MCM-Adorján SE a Lengyeltóti Bence, Tasnádi Martin, Varga Krisztina, Stadler Csenge összeállításban a 12. a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola Harsányi Mátyás, Korvicska Péter, Kovács Nóra és Szántó Réka által alkotott együttese pedig a 12. helyen zárt.

A 100 méter női vegyesen Hosszú Katinka esélyeshez méltón az első, Jakabos Zsuzsanna pedig a második idővel került döntőbe. Nagy öröm, hogy a fináléba a sportiskolás Halmai Petra is kvalifikálta magát, mégpedig az ötödik legjobb idővel. Hosszú 200 pillangón is a legjobb volt Kapás Boglárka előtt, majd a 100 női mellen is biztosan érte el a legjobb időt. Itt Halmai az ötödikként szintén döntös helyet ért el. Klubtársai közül Bozsó Sára 11. míg Halmai Blanka 16. időeredménye B döntőt ért.

Az 50 férfi gyorson és 200 férfi pillangón Milák Kristóf első helyéhez nem fért kétség. Az 50 női gyorson az adorjános Varga Krisztina B-döntős szereplés jogát vívta ki 14. helyével. Így tett klubtársa, Stadler Csenge, aki 100 méter női háton lett 16.

A 4×50-es MIX váltóban a Kaposvári az 1. MCM-Adorján SE (Tasnádi Martin, Lengyeltóti Bence, Stadler Csenge, Varga Krisztina) csapata a 13. lett.

Az előfutamok valamennyi versenynapon 9 órakor kezdődnek, melyek körülbelül 13 óráig tartanak, a döntőket 18 órától rendezik.

A döntősök

A kaposvári színeket képviselő sportolókért is szoríthattunk az esti A-döntők során. A 4×100-as MIX gyorsváltót a Jakabos Zsuzsannával felálló, címvédő győriek nyerték. A női 800 gyorson a papírformának megfelelően Késely Ajna szerzett aranyat. A férfi 100 méteres vegyesúszásban Kozma Dominik aratott diadalt. A nőknél Hosszú Katinka nyert, a Kaposvári Sportközpont és Sport­iskola úszója Halmai Petra pedig az előkelő ötödik helyen végzett. A férfi 50 méteres gyorsúszás során Lobanovszkij Maxim megvédte címét. A sprinter hölgyeknél Se­nánszky Petra is első lett, mint tavaly. A B-döntőben az adorjános Varga Krisztina hatodik volt. A 100 m férfi háton Bohus Richárd győzött, a nőknél Ilyés Laura Vanda címet védett. A B-döntőben az adorjános Stadler Csenge ötödikként zárt. A 200 m férfi pillangón Milák nagy győzelmet aratott. A nőknél Hosszú Katinka újabb aranyat zsebelt be, 100 m mellen is, ahol Sebestyén Dalma lett a második. Halmai Petra ötödik helyen végzett ebben a számban. A 100 m mellúszás B döntőjében Bozsó Sára a hetedik, míg Halmai Blanka a nyolcadik helyen végzett.