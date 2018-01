Hová viszi, hová teszi? Újrahasznosítják a begyűjtött fenyőfákat

Hagyományosan a vízkeresztet, vagyis január 6-át követő héten indítanak járatokat az örökzöldek elszállítására.

Hamarosan indul a fenyőfák begyűjtése a megye településein. Hagyományosan a vízkeresztet, vagyis január 6-át követő héten indítanak a hulladékkezelő cégek járatokat az örökzöldek elszállítására. A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. arról tájékoztatta lapunkat, hogy január 9-én és 23-án gyűjti be a karácsonyfákat. Kaposváron, a Komplex Hulladékkezelő Központban komposztálják a szolgáltatási területen összegyűjtött fákat.

Karácsonyfa gyűjtőjárat indul Marcaliban is: a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. arról tájékoztatott, hogy az észak-somogyi városban három alkalommal szállítják el a kihelyezett fákat. Január 9-én és 23-án indul az első két járat, de aki még megtartaná a fáját, az február 6-én is kiteheti. A Netta Pannónia Kft. is szervez gyűjtést Nagyatádon, ott január 13-án és 27-én lesz lehetőség a növények kihelyezésére.

A fővárosban bírságolják a lakosságot, ha nem megfelelően teszik ki a fákat. A szolgáltató cégek Somogyban mindenütt arra kérik a lakosokat, hogy a fenyőket lecsupaszítva helyezzék ki. Tehát mindenféle díszt távolítsanak el a növényekről, hiszen azokat általában újrahasznosítják. Társasházak esetében a konténerek mellé tegyék ki a fákat, a családi házaknál pedig a megszokott helyekre, ahová a kuka kerül.