Hüllők, kétéltűek és emlősök vendégeskedtek a gyerekházban

Selyem tyúkot, oroszlánfejű nyulat és egy siklót is megsimogathattak az óvodások kedden az Ökumenikus Segélyszervezet kaposvári Biztos Kezdet Gyerekházában. Az élményprogram egyik célja az volt, hogy a gyerekeket megtanítsák a felelős állattartásra.

Elsőként az erdei békával ismerkedhettek meg az óvodások a gyerekház udvarán megszervezett eseményen. Molnár Marcell, egyetemi docens, az Optimizmus Egyesület elnöke interaktív módon mutatta be a kétéltűt. Több kérdést is feltett a gyerekeknek, az óvodások pedig szinte mindenre válaszoltak. – Mit tudtok a békákról? – kérdezte Molnár Marcell. – Nyálkásak, vízben élnek, megeszik a szúnyogokat – kiabálták be hangosan az óvodások. – Pontosan, nagyon ügyesek vagytok – jött a viszontválasz.

Nem sokkal később egy teknős is előkerült a dobozból, a gyerekek azonban a legnagyobb izgalommal a hatalmas siklót várták. A kígyót, csak úgy mint a többi állatott, meg is simogathatták. Néhányan megijedtek a nagyra nőtt hüllőtől, de a legtöbben bátran megérintették.

A kígyó után, elsőre egy kicsit furcsa kinézetű állatot következett. Csak sejteni lehetett, hogy valamilyen madarat hoztak magukkal a szakemberek, felismerni azonban nem volt egyszerű. A fekete színű selyemtyúk testét ugyanis ránézésre szőr borítja, tapintásnál azonban jól lehetett érezni, hogy a tyúkot tollak fedik.

Az óvodások ezek mellett még kétféle nyulat, tengeri malacot és egy afrikai sünt is megcsodálhattak. Utóbbi állatról azt is megtudhatták, hogyha fogságban tartják, akkor macskatáppal is lehet etetni, azt ugyanis a sün nagyon szereti.

A gyerekek egy leendő terápiás kutyával is megismerkedhettek. Iváncsik Réka, az állat gazdája elmondta, a 14 hetes, csokoládébarna labradort még tanítani kell, de ha mindent elsajátított, akkor kiképzett terápiás kutya lesz belőle. Az állat megkapta az összes oltását, jelenleg pedig az emberekhez szoktatják, illetve az alapvető engedelmességi feladatokat kezdte el tanulni.

Molnár Marcell az eseményen kiemelte, fontos, hogy a gyerekek megismerjenek minél több állatot, ugyanis vannak, akik nem találkoznak velük testközelből. Hozzátette, az állatok pozitívan hatnak a gyerekekre, hiszen jelenlétük megnyugtatja őket. Bacza Barbara, a gyerekház vezetője elmondta, a járványhelyzet miatt sok helyre nem jutottak el a gyerekek, ezért is szervezték meg a programot, de az is céljuk volt, hogy a felelős állattartásra neveljék őket.