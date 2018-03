Húsvéti razzia: ellenőrzik a sonkát, a tojást és a csokikat is

Egy hónapon át ellenőrzik a húsvéti termékkörhöz tartozó élelmiszereket Somogyban, azaz főszerepet kap a sonka, a tojás és a csokinyuszi is.

Ezúttal nem vásárolni, hanem ellenőrizni érkezett Tálos Andrásné az egyik kaposvári üzletbe. Az élelmiszer-biztonsági felügyelő a pácolt és füstölt termékeket ellenőrizte, de megnézte a felvágottakat is.

– Leginkább a fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési időt nézzük meg, ha ezek lejártak, nem lehet a terméket forgalmazni – hívta fel a figyelmet Tálos Andrásné. – Nagyon fontos a nyomon követhetőség is, a gyártó adatait a hozzá kapcsolódó számlával, szállítólevéllel vetjük össze. De fel kell tüntetni az allergén anyagokat is, valamint a tárolási körülményeknek megfelelően kell a termékeket árulni.

Az ellenőrzések kiterjednek az édesipari termékekre, a borokra, szeszes italokra, a zöldségekre és a gyümölcsökre, valamint a tojásra is. Utóbbi esetében a csomagoláson meg kell lennie a fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési időnek, 18 Celsius fok alatt kell tárolni, a tojáson pedig a bélyegzőnek tartalmaznia kell, honnan származik és milyen tartással tenyésztették a tyúkokat. Az idén a tojásfestékek is kiemelt figyelmet kapnak, van amelyiket laborban is megvizsgálják.

– Fontosnak tartom az ellenőrzéseket, így nyugodtabb vagyok, hogy jó minőségű áru kerül a húsvéti asztalra – mondta Rácz Béláné, aki mindig az ellenőrzött üzletben vásárol.

– Az ünnepek előtt általában megjelennek a hatósági ellenőrök üzletünkben – mondta Gergely Irma boltvezető. – Jártak a napokban a fogyasztóvédelmi felügyelők is nálunk. Minden szabályt betartunk, nagyon odafigyelünk a szezonális termékekre is. Szerencsére eddig nem találtak komoly hiányosságot boltunkban.

A húsvéti ellenőrzést Zsigó Róbert, a Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára rendelte el a 2018. március 1-je és április 2-a közötti időszakra. Az egész országra kiterjesztett ellenőrzéseket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalának koordinálásával a területi élelmiszerlánc-felügyeleti szervek szakemberei végzik. Az üzletek, piacok mellett ellenőrzik az élőállat-szállítást is. Céljuk, hogy az ünnepi időszakban is kizárólag biztonságos, kiváló minőségű, lehetőség szerint hazai gyártású élelmiszerek kerüljenek a magyar családok asztalára.