Idejekorán ér el minket az allergiaszezon

Az enyhe időjárás miatt korábban kezdődik a pollenszezon az idén. A kora tavasszal virágzó fák pollenjei mellett már megjelentek a fűpollenek is. Az allergológusok szerint már most érdemes beszedni a gyógykészítményeket, hogy enyhüljenek a kellemetlen tünetek.

– A mogyoró, az éger és a tiszafafélék virágzása is megkezdődött a napokban – mondta el lapunk érdeklődésére Berta Gyula tüdőgyógyász. A szakember hozzátette: a korai tavasz időjárás miatt az allergén növények nagy koncentrációban jelentek meg, és az arra érzékenyeknél a felmelegedéssel egy időben azonnal allergiás reakciót váltottak ki. Mindenképpen javasolt az antihisztamin tabletta szedése, valamint a vényre kapható orrspray és a szemcsepp használata. – A változékony időjárás különösen megterheli az asztmásokat – jegyezte meg az allergológus. – Ilyenkor a pollenekre érzékenyeknél tünetként leginkább az orrfolyás, a tüsszögés, a szemviszketés és a könnyezés jelentkezik, de van, akinél bőrtünetek, ekcéma is kialakul. Berta Gyula hozzátette: az allergia a környezeti hatások következtében alakul ki, de a hajlam a családban is öröklődik.

– Az enyhe téli időjárás miatt legalább tíz nappal korábban virágzik a mogyoró, az éger és a tiszafafélék, aminek se az allergiások, se a növénytermesztők, se a méhészek nem örülnek – mondta el Tóth István, növényvédelmi szakember. Mire a napos helyen lévő fákon a pollenszórás véget ér, addigra az árnyékos területen, mélyebben fekvő részeken beindul a virágzás. Megjegyezte: a szeles időben fokozódik a levegő pollenszintje, emiatt az erre érzékenyek erősebb tüneteket tapasztalhatnak. A következő allergén növény, az aranyvessző virágzása február végén várható.

Egyes kutatások szerint ma Magyarországon közel kétmillió allergiás ember él, számuk évről évre növekszik. Hazánkban a parlagfű az egyik legerősebb allergén, amely növényre a magyar lakosság csaknem fele érzékeny. Kaposváron sok a zöldterület és kevés a nagyobb gyárak száma, emiatt szerencsére alacsony a légszennyezettség és a szállópor-koncentrációja.